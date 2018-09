4 coups de cœur pour la boîte à lunch

Sac re zip

Ces sacs munis d’une double fermeture à glissière et conçus sans PVC, ni plomb, ni BPA offrent une solution de conservation étanche, durable et légère. Ils sont parfaits pour amener des aliments en vrac, des soupes ou encore des sandwichs. Ils sont également tout indiqués pour le stockage d’aliments dans la cuisine. www.rezip.com

Pellicule Abeego

Photo courtoisie

Abeego, cette pellicule réutilisable en cire d’abeille, a été inventée par la Canadienne Toni Desrosiers en 2008. Elle est composée d’un tissu en chanvre et en coton, recouvert de cire d’abeille, de résine d’arbre et d’huile de jojoba, offrant une protection naturelle et qui respire. Polyvalente, elle peut servir à refermer un plat ou à emballer un aliment, comme un fruit ou du fromage. On la nettoie avec de l’eau et du savon, pour pouvoir l’utiliser pendant des années. www.abeego.com