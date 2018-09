BOISSONNEAULT, Marie-Paule (née Marquis)



À Montréal, le 26 août 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Marie-Paule Marquis, épouse de feu M. Jean-Paul Boissonneault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jacques (Guylaine Parr), Jean-Marie (Francine Cloutier), Angèle (Christian Côté), Lucie (Jean-Pierre Blanchard et ses enfants), Lyne (Patrice Éthier), ses petits-enfants Katryne, Émilie, Chantal, Sarah, Laurence, Pascale, Julie, Vincent et Frédéric ainsi que leur conjoint et ses arrière-petits-enfants Léonie et Hubert, ses frères Gilles (Réjeanne) et Martin (Micheline), sa soeur Colette, son beau-frère Guy (Bibiane), sa belle-soeur Éliane, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 9 septembre 2018 de 12h30 à 17h à la:Une cérémonie aura lieu le même jour à 17h en la chapelle de la résidence funéraire.La famille désire remercier le personnel du CHSLD Ovila Légaré pour leurs bons soins.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.