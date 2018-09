LAHAIE (Deschênes), Monique



À Laval, le 25 août 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Monique Deschênes, épouse de feu M. Charles-Henri Lahaie.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Lucie), Daniel et Manon (Jean), ses petits-enfants Eric (Stéphanie), Annick et Émilie (Carl), ses arrière-petits-enfants Charles-Antoine et Mélodie, ses frères Normand et Julien, ses soeurs Claire (André) et Thérèse (Lucien), ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele dimanche 9 septembre 2018 dès 10h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 16h en la chapelle du Mausolée St-Martin.