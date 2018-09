CORBEIL, Jean-Charles



De Saint-Eustache, le 16 août 2018, à l'âge de 47 ans, est décédé Jean-Charles Corbeil, fils de feu Jean-Guy Corbeil et de feu Huguette Binette.Il laisse dans le deuil ses soeurs Sylvie (Pierre) et Guylaine (Robert), ses filleuls Antoine et Jessy, sa filleule Cassy, sa nièce Marilou ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 7 septembre de 14h à 17h et de 19h à 22h, le samedi 8 septembre dès 8h au:SAINT-EUSTACHE (450) 473-5934Les funérailles seront célébrées ce même samedi à 9h30 en l'église de Saint-Eustache.