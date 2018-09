CARDIN, Jacques



À Sainte-Agathe, le 25 août 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jacques Cardin, époux de madame Solange Lachance et fils de feu Paul-Emile et feu Fernande Guernon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Mario, Stéphane (Francine) et Steve (Marie-Claude), ses petits-enfants Samuel, Amélie et William, ses frères et soeurs: feu Léo-Paul (Françoise), Jacqueline (Guy), Serge (Cécile) et Johanne (Gilles), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis, sans oublier ses collègues de la classe 89 de la compagnie Schindler ascenseur.La famille recevra vos condoléances au:418 BOUL. LABELLE (angle autoroute 640)ROSEMÈRE514-871-2020le samedi 8 septembre de 13h à 18h. Une réunion de prières aura lieu au salon même à 17h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.