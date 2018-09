ALARIE, Jean-Jacques



À Laval, le 27 août, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Jean-Jacques Alarie, époux de feu Lorraine Babineau, père de feu Chantal (Normand) et de feu Benoit (Diane).Il laisse dans le deuil ses filles Josée (Francine) et Isabelle (François), ses petits-enfants François, Maxime, Noémie, Éloïse, Marc-Olivier, Laurie-Anne, Hugo, Maude et leurs conjoint(e)s, sa soeur Fleurette Girard (Marc) ainsi que parents et amis.Il sera exposé au complexele vendredi 7 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que samedi dès 9h.Les funérailles seront célébrées en l'église St-François de Sales, 7070, boul. des Mille-Iles, Laval, le samedi 8 septembre à 11h30.