GRANDMAISON ALARIE

Jeannine



C'est avec un grand regret, que nous annonçons le décès de Mme Jeannine Alarie Grandmaison, née le 11 mars 1936 à Saint-Jovite, décédée à Laval, le 22 août 2018, à l'âge de 82 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Raynald Grandmaison, ses filles Mariette (Jean-Yves Boucher), Sylvie (Robert Panneton), Johanne (Daniel Pirro), son fils Luc, ses petits-enfants Éric (Caroline), Nathalie et Sébastien ainsi que ses arrière-petits-enfants, Maya, Félix, Rosalie, Camille et Émilie, ses soeurs Françoise, Pierrette, Ghislaine et Lucette ainsi que son frère Maurice.La famille recevra vos condoléances, samedi le 8 septembre, à compter de 10h, à l'église de Saint-Jovite, 950 rue St-Jovite, Mont-Tremblant. Le service débutera à 11h.La cérémonie sera suivie d'un léger goûter, à 12h30, au Centre de Quilles de St-Jovite, 31 rue Brébeuf, Mont-Tremblant.