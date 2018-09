PAGEAU, Jean-Jacques



À Longueuil, le 27 août 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé M.Jean-Jacques Pageau, époux de feu Mme Denise Bourbonnais.Il laisse dans le deuil son fils Alain (Lucie), ses petits-enfants, Maxime, Mathias et autres parents et amis.Ardent nationaliste il a participé à toutes les luttes sociales et à la lutte nationale au Québec. Il fût l'un des 34 grévistes (Charlies) de la United Aircraft à occuper l'usine pour faire avancer les conditions de travail au Québec (voir l'autjournal.info). Un grand démocrate et patriote qui avait comme devise "Je me souviens".Il sera exposé le vendredi 7 septembre 2018 de 14h à 20h à:505 BOULEVARD CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QCwww.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole aura lieu à 20h en la chapelle du salon.