LAUZON, Albert



À St-Jérôme, le 30 août 2018, est décédé à l'âge de 86 ans, M. Albert Lauzon, époux de Mme Marcelle Charbonneau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Guy (Lisane Vaillancourt), Marc (France Lachapelle), Luc (Marie-Lise Côté), Diane (Luc Bélanger) et Guylaine (Michel Leblanc), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, sa soeur Gertrude, son frère Julien, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 5 septembre 2018 de 14h à 17h et 19h à 22h et le jeudi 6 septembre 2018 dès 9h à la:DESROSIERS ET FILS INC.676, BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME (St-Antoine)Les funérailles auront lieu le jeudi 6 septembre 2018 à 11h, en l'église de St-Antoine (705 boul. des Laurentides, St-Jérôme, J7Z 4M6), suivra l'inhumation au cimetière de St-Jérôme.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison de Soins Palliatifs de la Rivière du Nord seraient appréciés.