PARENT, Laurent



À Montréal, le 24 août 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Laurent Parent, époux de feu Mme Christiane Tremblay.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Nathalie) et Isabelle, ses petites-filles Cassandra et Annabelle, ses soeurs et son frère, ses belles-soeurs et son beau-frère ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 8 septembre 2018 de 10h à 16h30 au complexe funéraire:Une cérémonie suivra en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs du Pavillon Rosemont, pour leur soutien et les soins attentionnés prodigués.Au lieu de fleurs, un don aux soins palliatifs de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont serait apprécié en la mémoire de Laurent. Pour ce faire des formulaires de dons seront disponibles le jour de l'exposition.