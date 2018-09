BRISEBOIS, Rolland



1930 - 2018La famille a le regret de vous annoncer le décès de Rolland Brisebois survenu le 17 février dernier ainsi que celui de son épouse Jeannine L'Espérance qui l'a rejoint le 9 juillet 2018.Ils laissent dans le deuil leurs filles Jeannette (André), Louise (Christian), leurs petites-filles Lisa, Andréa, Véronique et Mélanie, leurs arrière-petits-enfants Michel, Justine et Renaud, leurs frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 8 septembre de 14h à 17h à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole sera célébrée en la chapelle ce même jour à 17h.Au lieu de fleurs, un don à une fondation de votre choix serait apprécié.