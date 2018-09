9 activités à moins de 14,50 $ à faire en septembre à Montréal

L’été est presque terminé, mais à Montréal, le rythme de vie ne se change pas pour autant. Il y a des activités le fun à faire à longueur d’année ici.

Sans plus tarder, voici 9 idées d’activités à moins de 14,50$ à faire ce mois-ci, question de profiter de la vie au maximum!

1. Aller lâcher son fou et danser au festival Villa Paradizo - Gratuit

Une publication partagée par Pascal Fl (@pascal_fl1) le 10 Sept. 2017 à 10 :18 PDT

Le 14 et 15 septembre, le plus grand festival de musique EDM en Amérique du Nord débarque au centre-ville de Montréal. La rue Crescent sera prise d’assaut par une quinzaine de DJs qui feront danser les festivaliers de 13 h à 23 h!

14 et 15 septembre

Tous les détails ici.



2. Aller manger de la crème glacée à l’ouverture du comptoir sucré de Cacao 70 – 1 $

Une publication partagée par CACAO 70 (@cacao70) le 7 Juin 2018 à 11 :12 PDT

Cacao 70 a ouvert un tout nouveau comptoir sucré sur la rue Saint-Denis, non loin de l’UQAM. L’ouverture officielle a lieu le 8 septembre et pour célébrer ça, Cacao 70 offre le cornet de crème glacée à 1 $ seulement entre 17 h et 23 h ce jour-là. Il risque d’y avoir du monde alors ne tardez pas trop à y aller.

8 septembre de 17 h à 23 h

Tous les détails ici.

3. Passer la nuit à faire le plein d’arts et de musique à la Nuit Chromatic automnale – 10 $ en prévente

Une publication partagée par Marie Bourgui (@mmarconcept) le 1 Juin 2017 à 8 :24 PDT

Même si la 9e édition du festival Chromatic est officiellement terminée, une Nuit Chromatic aura quand même lieu au Ausgang le 28 septembre. Chaque coin de la galerie d’art/salle événementielle sera occupé par de la musique et des œuvres d’art. Personne ne s’ennuie jamais lors d’une Nuit Chromatic alors préparez-vous à faire la fête!

28 septembre de 21 h à 3 h

Tous les détails ici.

4. Aller chanter les plus grands classiques de Céline au karaoké du Cobra – Gratuit

Une publication partagée par Alexandre Beaudoin (@bood_wayne) le 29 Avril 2018 à 10 :04 PDT

Le Cobra organise deux soirées karaoké en l’honneur de notre Céline nationale. Pour l’occasion, vous pourrez chanter tous les succès de Céline les uns après les autres et visionner tous ses vidéoclips en rafale pour danser ou bien peut-être pleurer en raison du trop-plein d’émotions, qui sait!

21 et 22 septembre dès 23 h

Tous les détails ici.

5. Aller danser jusqu’à tant que vous ne soyez plus capable au Piknic Électronik – 14,50 $

Une publication partagée par Piknic Électronik Montréal (@piknicmtl) le 22 Juil. 2018 à 6 :43 PDT

Le Piknic Électronik a encore lieu tous les dimanches du mois de septembre avant de prendre une pause pour l’hiver. Comme chaque année, le festival de musique électro organise un long week-end pas mal éclaté. Le 1er, 2 et 3 septembre, plusieurs DJs se partageront les scènes du site aménagé au parc Jean-Drapeau pour faire danser les Montréalais et les touristes. Ne manquez pas ça!

1er, 2 et 3 septembre pour le week-end de la fête du Travail

Et tous les autres dimanches du mois

Les heures varient.

Tous les détails ici.



6. Aller voir le show rap du festival de la rentrée, le OUMF – Gratuit

Une publication partagée par Festival OUMF (@oumfmtl) le 20 Juin 2018 à 9 :40 PDT

Pour célébrer comme il se doit la rentrée scolaire, c’est au festival OUMF que vous devez aller. Du 5 au 8 septembre, la rue Saint-Denis est animée avec de la musique, de l’art de rue et des partys! La soirée du 8 septembre est à retenir, car le rap québécois sera à l’honneur avec des prestations d’artistes tels que Dead Obies, Mike Shabb, VNCE CARTER et quelques autres invités surprises.

8 septembre dès 21h

Tous les détails ici.



7. Aller (probablement) brailler sa vie devant les photos du World Press Photo – 14 $

Une publication partagée par World Press Photo Montréal (@wppmtl) le 28 Août 2018 à 5 :26 PDT

Le World Press Photo est à Montréal jusqu’au 30 septembre. L’exposition de photojournalisme est un must chaque année. L’ambiance qui règne dans la salle du Marché Bonsecours est indescriptible. Un mélange de tristesse et d’émerveillement devant les images choquantes de pauvreté, de guerre ou encore de cruauté animale, et celle de portraits de personnes fortes et inspirantes. Vous sortirez de la probablement troublé par ce qui se passe un peu partout dans le monde, et en même temps impressionné par le courage et le talent des photographes.

Jusqu’au 30 septembre

Les heures varient

Tous les détails ici.



8. Aller se bourrer la face au festival gourmand YUL EAT – Gratuit (pour quelques évènements)

Une publication partagée par Le Festival YUL EAT 🍖👩🏽‍🍳🍸🍽☀ 🍔 (@festivalyuleat) le 28 Août 2018 à 9 :46 PDT

Du 10 au 16 septembre, YUL EAT sera de retour pour une 5e édition avec une nouvelle formule et une programmation pas mal alléchante. Il y aura des parcours gourmands, plusieurs ateliers, le Marché Redpath ainsi que des évènements spéciaux, dont l’un qui soulignera les 50 ans de L’ITHQ. Le tout se passe principalement à la Société des Arts Technologiques, la place de la Paix, mais aussi un peu partout à travers la ville.

10 au 16 septembre

Tous les détails ici.

9. Encourager les artisans d’ici tout en décorant son appart en allant faire un tour au Puces Pop – Gratuit

Une publication partagée par Daphnée Côté-Hallé (@daphnee_halle) le 13 Mai 2018 à 10 :19 PDT

Le marché Puces Pop est de retour pour son édition automnale. Du vendredi au dimanche, vous pourrez aller faire un tour et encourager les fabuleux artisans québécois qui font des vêtements, de la poterie, des illustrations, des produits de beauté, etc. C’est le moment de faire le plein de déco pour «pimper» votre nouvel appartement peut-être? L’entrée est gratuite, mais vous êtes seul responsable de combien vous dépenserez une fois rendu là!

28, 29, 30 septembre

Les heures varient

Tous les détails ici.

Pour savoir quoi faire en tout temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!