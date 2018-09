ST-LAURENT, Elizabeth



À Lachenaie, le 25 août 2018, à l'âge de 89 ans, nous a quittés Elizabeth St-Laurent, épouse de feu Paul Boutin.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Roland (Francine), Richard (Lorraine), Lynn (Yves) et son frère Gaston. Elle laisse également ses petits-enfants, Isabel, Marc-André, Jonathan, Vicki, Jean-François, Lindsay et Éliane, ainsi que six arrière-petits-enfants.Alors qu'elle laisse un vide dans nos coeurs, elle nous a offert une vie remplie de souvenirs.La famille recevra les condoléances le dimanche 9 septembre 2018, de midi à 16 heures au complexe:Une liturgie suivra au complexe.