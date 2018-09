TURCOTTE, Michèle



23 janvier 1934 - 19 août 2018C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Michèle Turcotte, survenu à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal le 19 août à l'âge de 84 ans.Elle était la fille de feu Dr Antoine Turcotte et de feu Jeanne Prémont. Elle laisse dans le deuil sa soeur Mariette (feu Edward Tobin et feu Paul E. Francoeur), son frère Serge François (Ginette Gutkin) et son autre soeur France (Jacques Letendre), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s proches de la famille.Michèle est née à Drummondville, diplômée du département de nutrition de l'Université St-François-Xavier en Nouvelle-Écosse. Elle a travaillé à l'hôpital Royal-Victoria, Notre-Dame ainsi que nombre d'années à Queen Mary.La famille recevra les condoléances au complexe:2625, BOUL. LEMIREDRUMMONDVILLEle dimanche 9 septembre à compter de 13h. Une liturgie de la Parole sera célébrée à 15h en la chapelle du complexe. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.Nous tenons à remercier sincèrement l'équipe de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal pour son grand dévouement et son professionnalisme.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut de gériatrie de Montréal.https://www.figm.ca/fr/faire-un-don.html