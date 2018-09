HENRY, Robert



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès le 27 août dernier de Robert Henry. Homme d'exception, professeur, journaliste émérite, écrivain, érudit, gastronome et père adoré et admiré, il s'est paisiblement éteint dans son sommeil comme il le souhaitait.Il laisse dans le deuil son épouse Lizette (Castonguay), ses fils Patrick (Danielle) et Yves (Patricia), ses petits-enfants Geneviève, Guillaume (Mylène), Hugo (Véronique) et Charlotte, plusieurs arrière-petits-enfants ainsi que beaux-frères et belles-soeurs, parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 7 septembre de 14h à 16h et de 19h à 21h et le samedi 8 septembre de 10h à 12h après quoi une réunion de prières aura lieu et une réception suivra.3283, 4e AVENUERAWDONDes dons pour la Fondation du Nord de Lanaudière, 1000 boul. Ste-Anne, St-Charles Borromée, Qc J6E 6J2, seraient appréciés.