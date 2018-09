Autoroute 19: une étape cruciale vient d'être franchie

QUÉBEC | Après avoir été annoncé 8 fois en 45 ans, le parachèvement de l’autoroute 19 a franchi une étape cruciale alors que le ministère des Transports du Québec (MTQ) a enfin lancé son processus d'appel d’offres.

Dans le document de 90 pages dont Le Journal a obtenu copie, le MTQ explique que le mandat consiste entre autres à « réaliser les études complémentaires, analyser les scénarios requis afin de produire un avant-projet définitif et réaliser les plans et devis préliminaires et définitifs pour le parachèvement de la 19. »

Le document précise que les soumissionnaires ont jusqu’au 17 septembre à 15h pour déposer leur soumission.

Des voies réservées et des échangeurs

Comme le gouvernement libéral l’avait annoncé en avril dernier, le projet prévoit l’ajout d’une voie dans chacune des directions de l’autoroute 440 à Bois-des-Filion en plus deux autres voies réservées pour le transport collectif, au covoiturage et aux voitures électriques.

Des échangeurs devront aussi être construits à certaines intersections dont celle du boulevard Adolphe-Chapleau à Bois-des-Filion, un endroit particulièrement problématique au niveau des bouchons de circulation.

Photo Agence QMI, Dave Parent, Collaboration Spéciale

« C’est une excellente nouvelle, car il s’agit d’une étape cruciale dans le déroulement du projet de parachèvement de l’autoroute 19. Nous demandons au prochain gouvernement, quel qu’il soit, de suivre de près ce dossier et de le faire avancer rapidement, compte tenu des graves problèmes de mobilité dans notre région », a lancé le maire de Bois-des-Filion Gilles Blanchette.

Le projet qui coûtera entre 500 et 600 M$ devrait être complété en 2025.

Un timing trop parfait?

Pour le porte-parole officiel en matière de transport à la CAQ et député sortant de la circonscription de Deux-Montagnes Benoit Charette, cet empressement à lancer l’appel d’offres n’est pas un hasard, mais personne ne va s’en plaindre.

Photo Agence QMI, Dave Parent, Collaboration Spéciale

« Si on regarde la façon dont ils (les libéraux) ont procédé à travers le budget et les annonces faites au cours des dernières semaines, c’est certain que la campagne électorale a certainement quelque chose à voir avec ça. Mais en même temps personne dans la région ne peut se plaindre de la situation », estime Benoit Charette.

La Coalition Avenir Québec et le Parti québécois se sont engagés à poursuivre et terminer le processus de parachèvement de l’autoroute 19 entamé par les libéraux si l’un ou l’autre des partis devaient remporter les élections. Seul Québec Solidaire s’oppose au projet pour des raisons environnementales.

« C’est dans notre plan de décongestion qu’on a publié il y a quelques mois tout comme (le parachèvement de) la 13. La 19 et la 13 sont des incontournables pour nous », a confirmé le député de la CAQ.

Avec la collaboration de monjournal.ca