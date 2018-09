DELAROSBIL, Amédée



À Repentigny, le 26 août, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Amédée Delarosbil.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Jeannine Lechasseur, ses enfants Alain, Gilles (Marie-Josée), Andrée (Mario) et Christine (Eric), ses petits-enfants Cherylane, Rose, Vicky, Tommy, Carl-Éric, Jean-Alexandre et Matis, son arrière-petite-fille Jeanne ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 7 septembre de 19h à 22h et samedi dès 10h. Les funérailles suivront à 11h en la chapelle du: