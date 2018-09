EPERJESY, Dennis



3 mai 1928 - 25 août 2018C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Dennis Eperjesy survenu le 25 août 2018 à l'âge de 90 ans à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest de l'île, entouré de sa femme et ses cinq enfants.Il laisse dans le deuil sa femme depuis 67 ans, Emma Arbour, ses enfants Dennis, Michael, Susan (Lanni), Kevin et Nancy (Bobotis), neuf petits-enfants et d'innombrables amis proches et famille.Né à Budapest, en Hongrie, de Irén Csiby et Dezsö Eperjesy; Dennis (Dezsö Laslo) Eperjesy a immigré au Canada en 1948 à l'âge de 19 ans. Il a épousé Emma Arbour le 22 septembre 1951. Il a obtenu son diplôme de l'Université de Toronto en 1954 et de l'Université McGill en 1963. Il a eu une brillante carrière de 35 ans en tant qu'ingénieur et cadre supérieur chez Northern Telecom. Son charme et sa convivialité ont été appréciés par tous ceux qui l'ont connu. À la retraite, il aimait passer du temps avec sa femme et sa famille au chalet.Les visites au salon funéraire222, AUTOROUTE 20POINTE-CLAIRE, QC H9S 3X6auront lieu le samedi 8 septembre de 10h à 14h, suivies d'un service religieux dans la chapelle du salon funéraire à 14h et d'un goûter de 15h à 17h.Au lieu de fleurs, des dons à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île seraient appréciés.