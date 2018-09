BOLDUC, Jeannine



Le 27 août 2018 est décédée Jeannine Bolduc, à l'âge de 85 ans, à la suite d'une longue maladie. Précédée par ses frères Conrad, Réal, Jean-Claude et par sa soeur Dolorès.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Marie-Laure (feu Guy Racine) et Marie-Paule (Roland Lemay), de nombreux neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances au complexe:le jeudi 6 septembre de 17h à 19h suivi par une cérémonie à la chapelle du complexe.La famille tient à remercier sincèrement le personnel dévoué du CHSLD Ste-Dorothée.Les messages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôpital du Sacré Coeur de Montréal.