LEMOYNE (Filiatrault), Hélène



De Mirabel, le 28 août 2018, est décédée Mme Hélène Filiatrault, à l'âge de 65 ans. Elle était la fille de feu Roméo Filiatrault et feu Lucille Rocheleau.Elle laisse dans le deuil son époux M. Normand Lemoyne, ses fils Patrick (Cynthia Bélair), Nicolas (Marie-Hélène Thifault) et Alexandre (Guillaume Lavoie), ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 8 septembre 2018 à 11h en l'église St-Janvier (17737, du Sacré-Coeur, Mirabel, Qc J7J 1L4). La famille y sera présente dès 10h.DESROSIERS & FILS INC.