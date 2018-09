PAQUETTE, Robert



M. Robert Paquette, professeur d'Histoire au Collège de Rosemont retraité depuis 2001, est décédé le 16 juillet à Montréal, à l'âge de 76 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Christine et Marc-Olivier, son petit-fils Ozias, ses soeurs Monique et Jocelyne, son frère Denis, ainsi que tous les autres membres de sa famille, ses amis et anciens collègues.Un service commémoratif aura lieu en l'honneur de Robert Paquette le samedi 8 septembre 2018 à 14h au4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7Tous ceux qui connaissaient Robert sont invités à nous rejoindre et à partager leurs souvenirs.La famille sera reconnaissante des dons commémoratifs fait à la fondation pour la Dystrophie musculaire du Canada.