BFF Challenge: Alanis Desilets et Cath Paquin sont-elles réellement les meilleures amies du monde?

Pour notre quatrième BFF Challenge, il était impossible de passer à côté du duo de meilleures amies de l’heure: Peachniss (Peach et Alanis).

Dans une série de questions croustillantes, on a décidé de mettre à l’épreuve leur amitié pour voir si elles se connaissent de A à Z.

De ce qu’elles ont fait de plus fou pour un kick à la chanson qu’elles chantent toujours à tue-tête en passant par leur plus beau souvenir de voyage, les filles se livrent de bout à bout.

Psst!... Elles sont tellement attachantes!

Pour ceux et celles qui auraient manqué nos derniers BFF Challenge, revoyez ceux avec Livia Martin et Marika Bastarache, Claudia Bouvette et Éloïse Larocque ainsi que celui de Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume.

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!