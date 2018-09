MURO, Luigi



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Luigi Muro, époux bien-aimé de Grazia Ruvo, survenu le 30 août 2018 à l'âge de 61 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Maggie (Rudy) et son fils Carmine, ses petites-filles Amalia et Aria, sa mère Margherita, ses frères Tony (Lucy) et Vito (Lynn), sa soeur Mary (Robert) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire St-François-d'Assise/Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien est, Montréal,le lundi 3 septembre 2018 de 14h à 17h et 19h à 22h et mardi le 4 septembre à compter de 9h suivi des funérailles qui seront célébrées en l'église Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 7645 rue DuMans à St-Léonard à 11h.