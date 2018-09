BOURBONNIÈRE, Noël



À Magog, est décédé le 27 août 2018, M. Noël Bourbonnière à l'âge de 91 ans. Il était l'époux de Mme Jeannine Gagnon et demeurait à Magog.M. Bourbonnière laisse dans le deuil, outre son épouse Jeannine, ses enfants: Sylvie et Réal (Julie), ses petits-enfants: Jean-François, Fanny, Jacinthe, Catherine, Elizabeth et Marie-Sophie, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs: Irène (feu Jean-Paul) et Denise (feu Yvon) ainsi que neveux et nièces, autres parents et amis. Il était également le frère de: feu Roger (Lucille), feu Marcel, feu Jacqueline (feu Gérard).La famille accueillera parents et amis au complexepour recevoir les condoléances le samedi 8 septembre 2018 de 13h à 16h.La famille tient à remercier le personnel de l'Essentiel, soins palliatifs Memphrémagog pour les bons soins prodigués.En guise de sympathie, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés de la famille.