Ça fait mal, à mon cœur d’animal!

Question #2

Les animaux réagissent à la douleur de la même façon que les humains. Vrai ou faux ?

Chez l’humain, la douleur est généralement apparente, car on se plaint, on crie et on pleure... Cependant, chez les animaux, la douleur est beaucoup moins évidente, car ces derniers ont naturellement tendance à la cacher. Bien sûr, lors d’une douleur aiguë et soudaine, même le chat ou le chien le plus costaud criera au meurtre ! Par contre, dès qu’il s’agit d’une douleur plus chronique, plus lancinante, l’animal devient généralement « silencieux »…