Candidates poteaux :Prise de bec Guilbault-Lisée

La CAQ réclame des excuses de Jean-François Lisée, qui accuse François Legault de pratiquer «une parité de façade» en présentant une grande proportion de femmes dans des circonscriptions perdues d’avance. Mais le chef péquiste persiste et signe.

En point de presse samedi, la députée caquiste Geneviève Guilbault a lancé une flèche au chef péquiste, qualifiant ses propos de «très malhabiles et très inappropriés». «Venant d’un homme dont le parti présente environ 38% de candidatures féminines, donc en dehors de la zone paritaire, je pense que M. Lisée n’a de leçon à donner à personne en la matière [...] Je l’invite soit à s’excuser ou à nous dresser la liste de ces candidates poteaux qu’il nous accuse d’avoir», a-t-elle protesté.

Selon la candidate caquiste dans Louis-Hébert, le PQ tente visiblement d’attirer l’attention.

À partir des projections et probabilités de qc125.com et tooclosetocall.ca, notre Bureau d’enquête a calculé que la CAQ sacrifie 29 femmes dans 41 circonscriptions non prenables - c’est-à-dire une circonscription où un candidat a moins de 20% de chance de gagner.

Aux yeux du leader souverainiste, c’est la preuve que François Legault s’est livré à «une belle opération de relations publiques avec ses candidates féminines».

Pas question de se rétracter. «Il ne faut jamais s’excuser d’avoir dit la vérité, même lorsqu’elle dérange», a-t-il dit, en marge d’une rencontre avec le maire de Port-Cartier, de passage sur la Côte-Nord.

Plus encore, Jean-François Lisée estime que c’est à François Legault de s’excuser. «M. Legault, qui est le président de la compagnie avenir Québec, désigne lui-même les candidats dans les 125 comtés et a mis dans les comtés qu’il ne pouvait pas prendre 70% de femmes, aucun autre parti n’a mis autant de femmes dans des comtés qu’il ne pouvait prendre !»