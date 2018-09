BEAUCHEMIN, Léo



Le 20 août 2018 est décédé à l'âge de 90 ans, Monsieur Léo Beauchemin, retraité de la compagnie Coca-Cola.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée, Mme Arthurette Beauchemin, ses enfants: Jocelyne (Paul), André (Carole), Laurette, Daniel et Roger, ses 12 petits-enfants, ses 14 arrière-petits-enfants et son futur arrière-arrière-petit-fils (octobre 2018).Il laisse également ses frères Roger et Florian (Jeanne), sa soeur Marielle (Roland), sa belle-soeur Annette ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, 8145 Chemin Chambly à Saint-Hubert, Qc,le vendredi 7 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 8 septembre dès 10h suivi d'une liturgie qui sera célébrée à 14h à la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Leucémie et Lymphome du Canada ou à la Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer.