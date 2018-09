Cinq personnalités qui enflammeront les scènes

Si vous êtes de ceux qui ont envie d’assister à des pièces qui sortent du registre habituel et qui mettent en valeur le talent exceptionnel d’artistes de la scène, voici cinq propositions qui prendront l’affiche cet automne.

Emmanuel Schwartz

Photo d'archives, Jean-François Gratton

Le comédien Emmanuel Schwartz qui a l’habitude de nous surprendre sur les planches devrait se démarquer cette saison dans le rôle de Voltaire, personnage vedette de Candide ou l’optimiste. Entouré par Valérie Blais, Patrice Coquereau, Larissa Corriveau et Benoît Drouin-Germain, on nous transportera dans ce conte philosophique paru en 1759 qui, pour l’occasion, a été revisité par Pierre Yves Lemieux. C’est Alice Ronfard complice de longue date de l’acteur vedette qui signera la mise en scène, où il est notamment question d’intolérance.

Candide ou l’optimiste, au TNM du 11 septembre au 6 octobre

Stefano Massini

Photo courtoisie

Stefano Massini est l’auteur de la pièce Chapitres de la chute, présentée au théâtre de Quat’Sous. Cette création racontera la saga des trois frères Lehman à la tête de la banque d’investissement multinationale, Lehman Brothers, troisième banque d’affaires des États-Unis, qui s’est effondrée en 2008, lors de la crise financière. On verra à travers cette fresque sur le capitalisme que les trois immigrants juifs allemands, depuis leur arrivée dans le port de New York dans les années 1850 jusqu’à leur effondrement, ont aussi œuvré dans les chemins de fer et dans la compagnie aérienne Pan American. C’est 150 ans d’histoire qui seront résumés dans une pièce à caractère documentaire de plus de quatre heures.

Chapitres de la chute, au Théâtre de Quat’Sous du 16 octobre au 3 novembre

Denise Boucher

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

L’auteure Denise Boucher avait choqué la sainte Église et sa communauté lors de la première de la pièce Les fées ont soif, à Montréal en 1978. De nouveau à l’affiche au Théâtre du Rideau Vert, la pièce à scandale, qui avait même fait l’objet de censure à l’époque, sera très certainement perçue différemment.

Photo d'archives, Théâtre du Rideau Vert

La tête d’affiche Bénédicte Décary, qui incarnera la Sainte Vierge, sera entourée par Caroline Lavigne et Pascale Montreuil pour porter un discours féministe. Une mise en scène signée Sophie Clément­­­.

Les fées ont soif, au Théâtre du Rideau Vert du 25 septembre au 27 octobre

Pascale Bussières

Photo d'archives, Théâtre Espace Go

Ceux qui ont aimé le théâtre documentaire J’aime Hydro seront heureux d’apprendre que la compagnie Porte Parole, spécialisée dans le théâtre documentaire, récidive avec L’Assemblée. Cette nouvelle production, marquée par le retour de Pascal Bussières sur les planches, touchera à un sujet sensible : l’intégration des immigrants et les accommodements que cela implique dans une société.

L’Assemblée, au Théâtre Espace Go du 13 novembre au 2 décembre

Angela Konrad

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

On pourra suivre le travail de la metteuse en scène Angela Konrad dans une adaptation de la pièce Platonov, du dramaturge russe Anton Tchekhov. Violette Chauveau, Samuël Côté, Pascale Drévillon, Renaud Lacelle-Bourdon et Debbie Lynch-White porteront le verbe de ce classique revisité dans une vision sur les relations amoureuses.