Comment calmer les crises d’angoisse de mon fils?

À cause des épreuves traversées ensemble pour que je puisse enfin donner naissance à notre garçon après des années d’essais infructueux, mon mari et moi formons un couple solide. J’ai toujours été une femme inquiète et angoissée, mais on dirait que depuis la naissance de cet enfant, ça empire.

Sachant que je ne vivrais la maternité qu’une seule fois, et avec l’accord de mon mari, j’ai fait une pause de carrière pour demeurer à la maison pendant les cinq premières années de la vie de notre fils, pour ne rien rater de ses apprentissages. Quelle incroyable expérience ! Mon mari trouvait que cet enfant prenait toute la place, mais moi j’étais comblée.

Il a quand même fréquenté le CPE pour socialiser, mais je ne vous cacherai pas que ce fut complexe. La mère angoissée que j’étais lui ayant transmis une bonne dose de ses peurs, et comme il n’avait pas pris l’habitude du partage, j’avais souvent droit à des crises de larmes de sa part quand j’allais le chercher. Avec mon mari, par contre, on dirait que tout se passait mieux. Comme si son calme agissait sur mon fils comme une caresse apaisante.

Toujours est-il que son entrée dans l’adolescence, il a 12 ans maintenant, se fait avec difficulté. Il a eu du mal à s’adapter à sa nouvelle école cette année. À quelques reprises au cours de l’année, on a dû s’y rendre parce qu’il faisait des crises de panique. Il a aussi développé un certain nombre de tics nerveux qu’il n’avait pas avant.

Son année scolaire s’est terminée à peu près correctement, mais avec de moins bonnes notes qu’au primaire. Ce qui m’attriste un peu. Je voudrais tellement que mon fils soit parfait. C’est un enfant qui intellectualise tout, qui analyse tout, avec pour résultat que si son analyse n’est pas positive, il développe des peurs.

Ayant été élevée dans une famille dysfonctionnelle avec laquelle je devais constamment lutter pour y faire ma place, j’ai fini par développer une propension à faire des crises d’angoisse. Une longue thérapie a fini par m’en sortir, mais je me demande si inconsciemment je n’ai pas communiqué mes angoisses et mes peurs à mon fils.

Mon mari dit que je m’en fais trop avec ça, qu’une première année secondaire constitue une période d’adaptation pour la suite et que c’est normal ce qui arrive à notre fils. Tout ça ne m’empêche pas de craindre pour son avenir. Ses enseignants nous ont dit de ne pas paniquer, mais moi je panique, contrairement à mon mari. Votre avis serait fort apprécié.

Mère un jour mère toujours

Vu votre signature, je me permets de vous souligner qu’il ne faudrait pas oublier votre rôle d’épouse en cours de route. Avec un peu plus de recul sur les faits et gestes de votre fils, vous lui donneriez aussi un peu d’air, tout en paniquant moins pour lui. Lors d’un congrès de l’ACFAS qui s’est tenu à Saguenay, au printemps dernier, une des chercheuses qui a étudié le phénomène de « transmission de la peur du parent à l’enfant » a mis en lumière l’importance du comportement des parents dans le développement d’une peur similaire chez l’enfant.

Vous me semblez aussi projeter sur votre fils certains problèmes que vous avez vous-même traversés dans votre enfance. Cela en oubliant que votre fils n’est pas vous. De plus, comme il entre dans son adolescence, période compliquée s’il en est une, il a besoin de parents solides à ses côtés. Des parents qui, à l’égal de votre mari à ce qu’il semble, le laissent vivre sa vie tout en le guidant avec souplesse et doigté. N’anticipez pas ses angoisses à sa place, mais faites-lui voir un psychologue si la situation perdure en deuxième secondaire. Et surtout, laissez votre mari prendre son espace auprès de lui. Ça vous permettra de ventiler un peu mieux.