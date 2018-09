Contrat fractionné au CHU de Québec: Bourdon plaide l’exception

QUÉBEC | La candidate-vedette libérale en santé, Gertrude Bourdon, se défend d’avoir procédé à un « fractionnement illégal de contrats », comme l’accuse la CAQ, à l’époque où elle était pdg du CHU de Québec.

Tel que rapporté dans nos pages, samedi matin, la CAQ a demandé à l’Autorité des marchés publics (AMP) d’ouvrir une enquête après que notre Bureau d’enquête ait rapporté qu’un rapport commandé par le Conseil du trésor démontrait un non-respect des règles habituelles d’appel d’offres lors de l’octroi d’un contrat.

Interrogée à ce sujet en marge d’une annonce aux côtés du premier ministre, Mme Bourdon a assuré que la loi sur les contrats des organismes publics avait été respectée.

« La loi dit : le plus haut dirigeant peut signer des gré à gré avec certaines conditions », a-t-elle relaté.

Par souci de « sécurité »

Selon ses explications, c’est notamment par souci de « sécurité » pour les patients qu’Iron Mountain a obtenu en 2017 deux contrats de gré à gré (925 000 $ pour le premier et 860 000 $ pour le deuxième) pour la numérisation d’images médicales.

Il s’agissait d’une « situation exceptionnelle », a-t-elle souligné, afin de s’assurer que des dossiers à numériser soient complets au bout du processus.

« On parle de millions d’images à numériser, alors on ne peut pas se permettre [...] une qualité médiocre », a dit Mme Bourdon.

Quant aux attaques du chef péquiste Jean-François Lisée, qui l’a accusée d’avoir des méthodes « louches », « écoutez, moi ce matin, pour la population, l’important c’est qu’ils aient l’heure juste et la vérité », a-t-elle indiqué.

« Moi j’estime que Mme Bourdon a agi dans le meilleur intérêt des patients, et c’est la décision qu’elle devait prendre », a renchéri le chef libéral Philippe Couillard, à ses côtés.

Enquête demandée

La députée caquiste Geneviève Guilbeault a par ailleurs rencontré la presse, samedi, afin d’officialiser sa demande d’enquête à l’Autorité des marchés publics (AMP).

Mme Guilbeault a rendu publique la lettre qu’elle a fait parvenir au président-directeur général de l’AMP, dans laquelle elle stipule que le CHU a contourné la loi en évitant le recours à des appels d’offres.

« Mme Bourdon refuse d’admettre les conclusions d’un rapport objectif du Conseil du trésor. Et, Gaétan Barrette a choisi de ne pas intervenir comme ministre de la Santé pour corriger la situation. On comprend donc que si M. Barrette devait devenir président du Conseil du trésor et que Mme Bourdon devenait ministre de la Santé, les citoyens seraient ni plus ni moins face à une gestion potentiellement incestueuse des fonds publics », a-t-elle mentionné.