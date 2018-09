THIBAUDEAU DANEAULT

Thérèse



De Sainte-Thérèse, le 21 août 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Thérèse Thibaudeau, épouse de feu M. Lorenzo Daneault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Michel, Claude, Hélène ainsi que leurs conjoints, ses petits-enfants Jean-François, Catherine, Jean-Sébastien, Benoit, Marie-France, Simon, Anic, Caroline, Nicolas, Isabelle, Laurent, ses dix-huit arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église de Sainte-Thérèse D'Avila, le samedi 8 septembre à 11h. La famille recevra vos condoléances au même endroit dès 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Laurentides.