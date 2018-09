Belhumeur, Denis



À Sherbrooke, le 22 août 2018 à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Denis Belhumeur, époux de madame Johanne Morissette, demeurant à Sherbrooke. Il était le fils de Laurence Lavoie et de feu Fernand Belhumeur, demeurant à St-Donat.La famille vous accueillera à compter de 11h le samedi 8 septembre 2018 à l'OTL Gouverneur Sherbrooke (3131, rue King Ouest, Sherbrooke (Québec) J1L 1C8) et une cérémonie aura lieu en l'hommage de la vie de Denis à 12h.Monsieur Belhumeur laisse dans le deuil son épouse bien-aimée de 31 ans de mariage Johanne Morissette; ses fils dont il était tellement fier: Marc (Mylène), Tyler (Cheryl) et ses trois petits-enfants: Léanne, Raelyn et Adam; sa mère Laurence Lavoie (feu Fernand); ses frères: Jean (Carole), Roger (Maryline), Guy (Carole) et Gilles (France). Il laisse également dans le deuil ses beaux-parents: Denis et Denise Morissette; sa belle-soeur: Nathalie Morissette (Mario); ses filleules: Annik, Alexcia et Eléana, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.Sa carrière de pilote lui a donné beaucoup de satisfaction. Il aimait sa job! Il a vécu sa vie la pédale au plancher. Denis obtenait tout ce qu'il voulait, il n'y avait rien à son épreuve. Il aimait beaucoup la vie et l'a vécue "his way". Il avait un sens d'humour contagieux. Tous ceux qui le rencontraient l'aimaient immédiatement. C'était tellement un bon vivant!En guise de sympathie des dons à Doctors without borders (Médecins sans frontière), 551, rue Adelaide Ouest, Toronto, Ontario, M5V 0N8. Une organisation que Denis aimait beaucoup.RÉSIDENCE FUNÉRAIRE STEVE ELKAS - 819-565-1155