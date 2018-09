De risible à dominante

Dire qu’il n’y a pas si longtemps, cette division était une mauvaise farce ! Aujourd’hui, elle figure parmi les plus corsées du circuit avec les Jaguars et leur défensive de feu, les Texans qui semblent enfin miser sur un vrai quart-arrière, les Titans en ascension et même les Colts qui pourraient étonner si Andrew Luck se relève enfin.

Jaguars de Jacksonville

Défensive féroce

La même défensive vorace qui a propulsé les Jaguars en finale de conférence l’an dernier est de retour, tout comme le prolifique jeu au sol. Ils devraient donc logiquement s’imposer de nouveau, mais cette fois, ils sont attendus avec une brique et un fanal.

L’an dernier, les Jaguars ont été l’histoire Cendrillon de la NFL. Plus personne ne croyait en eux après des années misérables et ils ont surpris tout le monde. Il leur faudra répéter la formule alors qu’ils sont cette fois attendus au sommet.

L’arrivée du garde Andrew Norwell pourrait faire d’autant plus de merveilles pour un jeu au sol... qui a fini la saison au premier rang ! C’est donc dire que si le quart-arrière Blake Bortles continue de faire seulement le nécessaire, sans bévues majeures, les Jaguars devraient rééditer leurs succès en appliquant leur recette rétro.

Prédiction pour 2018 :

10-6 (champions de division, séries)

Départs clés :

Allen Robinson et Allen Hurns (receveurs), Marcedes Lewis (ailier rapproché), Aaron Colvin (demi de coin), Paul Posluszny (secondeur)

Additions clés :

Donte Moncrief (receveur), Andrew Norwell (garde), Austin Seferian-Jenkins (ailier rapproché)

Joueur à surveiller :

L’an passé, l’ailier défensif Yannick Ngakoue est sorti de l’ombre avec 12 sacs. Il risque d’exploser encore davantage à sa troisième saison.

Recrue à surveiller :

Le receveur DJ Chark, choisi en deuxième ronde, est le plus rapide de sa cuvée. Le potentiel pour les longs jeux est énorme.

♦ 7 : Les Jaguars ont inscrit sept touchés en défensive la saison dernière, le plus haut total pour une équipe depuis 2013.

Titans de Tennessee

Fiche en 2017 : 9-7 (séries)

Des ajouts de qualité

À regarder l’alignement et le personnel chez les Titans du Tennessee, on comprend rapidement que le directeur général, Jon Robinson, lui-même un ancien Patriots, ressente encore beaucoup d’amour pour son ancienne organisation.

Le nouvel entraîneur-chef Mike Vrabel, tout comme le porteur Dion Lewis et le demi de coin Malcolm Butler, qui s’amènent à titre d’agents libres, ont tous fourbi leurs armes au préalable en Nouvelle-Angleterre. Souhaite-t-on calquer la mentalité des Patriots ?

Sur papier, les Titans ont tout pour retourner en séries une deuxième année de suite. Leur alignement se trouve même amélioré et contient peu de lacunes. Le quart Marcus Mariota devrait être en santé, contrairement à l’an passé.

Prédiction pour 2018 :

9-7 (séries)

Départs clés :

DeMarco Murray (porteur), Avery Williamson (secondeur), Karl Klug (plaqueur)

Additions clés :

Dion Lewis (porteur), Malcolm Butler (demi de coin), Bennie Logan (plaqueur)

Joueur à surveiller :

Le demi de coin Adoree’ Jackson devrait agir comme partant à sa deuxième saison, en plus de retourner les bottés. Les attentes sont grandes à son endroit.

Recrue à surveiller :

Rashaan Evans patrouillera dans le milieu du terrain en défensive et montre la vitesse nécessaire pour s’illustrer rapidement, mais il a composé avec une blessure au camp.

♦ 4 : L’équipe en est à un quatrième entraîneur-chef lors des huit dernières saisons.

Texans de Houston

Fiche en 2017 : 4-12 (exclus des séries)

Des retours de taille

La saison dernière des Texans s’est avérée catastrophique en raison de blessures majeures à de nombreux joueurs clés. À commencer par le quart-arrière Deshaun Watson et un certain J.J. Watt, joueur vedette et véritable leader de l’équipe. C’est sans parler de la perte de Whitney Mercilus, qui a provoqué un autre trou béant dans la défensive.

Tout ce beau monde revient au jeu et s’il est difficile de clamer avec assurance que Watt redeviendra le joueur qu’il a été, il n’en demeure pas moins que le dossier de 4-12 des Texans en 2017 est infiniment trompeur.

Avec Watt, Mercilus et Jadeveon Clowney sur le front, ça sent la misère pour les quarts-arrière adverses.

Sans Watson, les Texans ont toujours une attaque désolante. Avec lui, tout devient possible.

Prédiction pour 2018 :

10-6 (séries)

Départs clés :

CJ Fiedorowicz (ailier rapproché), Brian Cushing (secondeur)

Additions clés :

Senio Kelemete et Zach Fulton (gardes), Aaron Colvin (demi de coin), Tyrann Mathieu (maraudeur)

Joueur à surveiller :

Tyrann Mathieu a connu des hauts et des bas (à cause des blessures) avec les Cardinals, mais en santé, il a le potentiel pour transformer une tertiaire.

Recrue à surveiller :

Choisi en quatrième ronde, le receveur Keke Coutee a impressionné l’équipe à l’entraînement avant de se blesser, mais son retour est imminent.

♦ 19 : Avant sa blessure au genou, Deshaun Watson avait lancé 19 passes de touchés en sept matchs, un record pour une recrue en si peu de parties.

Colts d'Indianapolis

Fiche en 2017 : 4-12 (exclus des séries)

Le retour de Luck

Tout chez les Colts tourne autour d’Andrew Luck, qui a raté toute la dernière campagne en raison d’une blessure à l’épaule. Une blessure qu’il a subie, doit-on le rappeler, en 2015, et qui a été gérée de manière plutôt nébuleuse par l’équipe.

Le voilà de nouveau prêt à reprendre les armes, après une précaution militaire à son endroit à l’entraînement dans les derniers mois. Ne reste plus qu’à espérer que ce qui s’annonçait comme une magistrale carrière n’ait pas été sabotée.

Avec un Luck en santé, les Colts peuvent se permettre de rêver, mais il reste que leur alignement demeure criblé de faiblesses. La défensive s’est montrée pitoyable en n’allouant pas moins de 7,33 verges par jeu de passe, ce qui lui a valu le dernier rang. Il n’y a toujours personne pour appliquer la pression. Au final, Luck ne pourra tout faire seul.

Prédiction pour 2018 :

6-10

Départs clés :

Donte Moncrief (receveur), Frank Gore (porteur), Vontae Davis (demi de coin), Jonathan Hankins (plaqueur), Jack Mewhort (garde)

Additions clés :

Ryan Grant (receveur), Eric Ebron (ailier rapproché), Austin Howard (bloqueur), Matt Slauson (garde)

Joueur à surveiller :

Est-ce que les Colts seront les heureux bénéficiaires de l’éclosion toujours attendue de l’ailier rapproché Eric Ebron ?

Recrue à surveiller :

Le secondeur Darius Leonard a été la saveur du camp des Colts, pour une équipe qui a un criant besoin d’aide à cette position.

♦ 25 : Les Colts ont terminé à l’avant-dernier rang à travers la NFL avec seulement 25 sacs du quart à leur actif.