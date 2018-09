MARCEAU, Françoise



À Longueuil, le 29 août 2018, est décédée paisiblement Mme Françoise Marceau, à l'âge de 84 ans et 5 mois, fille de feu Ludger Marceau et de feu Yvonne Brassard.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Marguerite (feu Euclide Fraser), feu Roland (Alma Girard), feu Georgette (feu Gaston Larouche), Réjeane, feu Fernand (Pierrette Grenon), feu Jean-Yves (Pauline Bélanger), feu Jacqueline et Pauline (feu Yves Guertin) ainsi que de nombreux neveux et nièces dont tout particulièrement son neveu Serge Dufour (Daniel Cutti) et sa nièce Francine Marceau (Jacques Pettersen). Elle laisse également de nombreux ami(e)s tout spécialement sa grande amie Jeanine Bernier.Selon les volontés de Mme Marceau, aucune exposition et célébration n'auront lieu et ses cendres seront déposées au cimetière de Dolbeau au Lac St-Jean.La famille remercie tout le personnel du Centre d'hébergement Chevalier-de-Lévis et de l'hôpital Pierre Boucher de Longueuil.Des dons à la Société Alzheimer Rive-Sud, Maison au Campanile, 1160, boulevard Nobert, Longueuil, seraient appréciés.