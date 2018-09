BARBE, Charlemagne



À Saint-Eustache, le 28 août 2018, à l'âge de 98 ans est décédé M. Charlemagne Barbe, époux de feu Thérèse Legault.Il laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Marcel), Réal (Francine), Suzanne (Michel), Huguette (Robert), Luce (Christian) et Liette (Angelo), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 4 septembre de 14h à 17h et de 19h à 22h et mercredi dès 9h au complexe funéraire:SAINT-EUSTACHE450-473-5934Les funérailles auront lieu le mercredi 5 septembre à 11h en l'église St-Agapit de Deux-Montagnes et de là au cimetière de Deux-Montagnes.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital St-Eustache.