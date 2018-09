Découvertes captivantes à l’Île-du-Prince-Édouard

Au fur et à mesure que je m’enfonce dans les terres, le paysage se caractérise par des jeux de lignes qui s’élancent au gré des différentes cultures. Néanmoins, la pomme de terre demeure l’icône de l’Île-du-Prince-Édouard.

Photo Mathieu Dupuis Bien que les horizons champêtres m’en mettent plein la vue, je ne manque pas l’occasion de découvrir les petits havres de pêche. La saison du homard débutera dans quelques jours et les pêcheurs s’affairent à la préparation des gréements sur les quais.

Au passage d’Abram-Village, où vit une communauté acadienne vibrant au son de la musique et des festivals, je vais à la rencontre d’un jeune pêcheur au sourire contagieux. Terry Arsenault me raconte dans un langage coloré qu’il navigue entre le français acadien et l’anglais et qu’il marche fièrement dans les traces de son père, un pêcheur de homard de métier. Terry revient tout juste d’une sortie en mer sous la pluie pour pêcher un peu de « bouette ». Observant mon air perplexe, il m’explique avec amusement que cette fameuse « bouette » se compose de poissons et sert d’appâts dans les casiers à homards­­­.

Le coucher de soleil

Chemin faisant en direction de Cavendish­­­, la lumière baisse et j’arrive au parc national de l’Île-du-Prince-Édouard, le seul parc national de l’île. D’une superficie de 27 km2, il se caractérise entre autres par des plages surprenantes comme la Brackley­­­ Beach. Tout au long de la route du littoral, le soleil perd de l’altitude­­­ et les falaises s’imprègnent lentement d’une couleur de plus en plus chaude. Le temps presse de trouver un endroit magique pour observer la tombée du jour.