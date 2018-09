Division est: la fin d’un règne?

Les derniers mois donnent l’impression qu’une tension forte à l’interne pourrait créer des brèches dans la forteresse des Patriots, mais en réalité, pas un club de la division Est n’a encore le panache pour les détrôner. Les Jets et Bills prennent une nouvelle direction au poste de quart, tandis que les Dolphins tentent une relance sur de nouvelles bases.

Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Fiche en 2017 : 13-3 (finalistes au Super Bowl)

Lourdes pertes à combler

L’harmonie ne semble pas au beau fixe dans la famille entre le propriétaire Robert Kraft, l’entraîneur Bill Belichick, le quart-arrière Tom Brady et d’autres membres importants. De là à proclamer que l’ère de domination des Patriots est révolue, il y a une énorme marge ! L’équipe demeure la plus aguerrie de la division.

Cependant, a-t-elle encore toutes les munitions pour rêver à un sixième titre au Super Bowl ? Plusieurs vétérans de qualité ont quitté durant la saison morte et la perte la plus importante s’annonce sur la ligne de mêlée avec le départ de Nate Solder. Si son successeur sur le flanc gauche (Trent Brown sera secondé par LaAdrian Waddle) ne tient pas le fort, Tom Brady pourrait soudainement faire ses 41 ans. Mais nous n’en sommes pas là. Pas encore...

Prédiction pour 2018 : 11-5 (champions de division, séries)

Départs clés : Brandin Cooks et Danny Amendola (receveurs), Dion Lewis (porteur), Nate Solder (bloqueur), Malcolm Butler (demi de coin)

Additions clés : Cordarrelle Patterson (receveur), Jason McCourty (demi de coin), Adrian Clayborn (ailier défensif)

Joueur à surveiller : Le receveur Phillip Dorsett a été invisible quand il a été acquis via un échange l’automne dernier, mais demeure un choix de premier tour au potentiel intrigant.

Recrue à surveiller : Les Patriots utilisent rarement un choix de premier tour pour un porteur et Sony Michel devra produire lorsqu’il sera rétabli de sa blessure au genou.

♦ 7: Les Patriots ont terminé à sept reprises depuis 1990 comme équipe semée numéro un avant les séries, plus haut total dans la ligue pour cette période.

Dolphins de Miami

Fiche en 2017 : 6-10 (exclus des séries)

L’attitude au coeur d'un renouveau

Tout comme le Canadien, il semble que le vestiaire des Dolphins était infesté par un problème d’attitude la saison dernière !

Le pilote Adam Gase a donné tout un coup de barre en montrant la porte à des joueurs talentueux, mais à l’éthique insatisfaisante à ses yeux, comme Ndamukong Suh, Jarvis Landry et Mike Pouncey, pour n’en citer que quelques-uns. Des vétérans dont le leadership est salué, tels Danny Amendola et Frank Gore se sont greffés au noyau, mais leur âge laisse perplexe. Il est impératif pour le quart-arrière Ryan Tannehill, qui revient après avoir raté toute la saison dernière, de prouver sa valeur. À sa seule saison comme partant sous les ordres de Gase, il avait établi des marques personnelles avec 67,1 % de passes complétées et 7,7 verges par tentative. Les Dolphins iront où Tannehill les amènera.

Prédiction pour 2018 : 7-9

Départs clés : Jarvis Landry (receveur), Mike Pouncey (centre), Jay Cutler (quart-arrière), Ndamukong Suh (plaqueur), Lawrence Timmons (secondeur)

Additions clés : Danny Amendola et Albert Wilson (receveurs), Josh Sitton (garde), Daniel Kilgore (centre), Frank Gore (porteur), Robert Quinn (ailier défensif)

Joueur à surveiller : Après une phénoménale saison de 19 sacs du quart en 2013, Robert Quinn est disparu de la circulation depuis, mais à 28 ans, il peut encore renaître.

Recrue à surveiller : L’ailier rapproché Mike Gesicki a réalisé quelques attrapés spectaculaires au camp. En voilà un qui devrait vite se faire remarquer.

♦ 30: Les Dolphins ont terminé la saison au 30e rang offensif avec une anémique moyenne de 12,5 points par match.

Bills de Buffalo

Fiche en 2017 : 9-7 (séries)

Changement de cap

Les Bills ont enfin mis un terme à leur disette sans séries, mais ont néanmoins opté pour de gros changements au poste clé de quart-arrière. Au revoir, Tyrod Taylor et bonjour Josh Allen. Ce dernier, choisi en première ronde au printemps, montre un bras canon et un potentiel énorme. Son manque de précision notoire dans les rangs universitaires en fait un candidat logique pour une année en dents de scie, quoiqu’il a agréablement surpris en matchs préparatoires. Les Bills avaient d’abord embauché AJ McCarron (échangé hier), qui avait bien fait dans une fenêtre limitée avec les Bengals en 2016, mais une blessure à l’épaule subie au camp a ouvert une belle fenêtre pour Allen. La plus grande question chez les Bills concerne l’état de la ligne offensive, avec le départ de trois partants de qualité. Pas exactement idéal pour établir les fondations d’un nouveau quart...

Prédiction pour 2018 : 6-10

Départs clés : Tyrod Taylor (quart-arrière), Eric Wood (centre), Richie Incognito (garde), Cordy Glenn (bloqueur), Preston Brown (secondeur).

Additions clés : Star Lotulelei (plaqueur), Vontae Davis (demi de coin), Trent Murphy (ailier défensif).

Joueur à surveiller : Choix de deuxième ronde l’an dernier, Dion Dawkins a suffisamment plu à ses patrons pour qu’ils laissent filer le bloqueur Cordy Glenn. Il devra être à la hauteur.

Recrue à surveiller : Tremaine Edmunds devient le secondeur intérieur de l’équipe et les amateurs devraient rapidement apprécier ses qualités athlétiques et son style physique.

♦ 6 : Des 20 joueurs que les Bills ont choisis au repêchage lors des rondes 1 à 4 de 2012 à 2016, seulement six demeurent avec l’équipe.

Jets de New York

Fiche en 2017 : 5-11 (exclus des séries)

Sauveur à bord ?

Les Jets avaient étonné l’automne dernier avec un début de saison très positif, avant de voir leurs espoirs plomber. La logique a finalement été respectée dans cette période de reconstruction.

Et qui dit reconstruction dit forcément nouvelle ère au poste de quart-arrière. Il y a bien sûr le vétéran Josh McCown qui revient, mais sinon, le rescapé Teddy Bridgewater (échangé) et le jeune premier choix Sam Darnold se sont battus pour le poste que Darnold a obtenu. Il devra œuvrer avec un groupe de receveurs qui n’est pas dépourvu de talent, mais qui ne figure pas non plus parmi l’élite. Et c’est à l’ex-Brown Isaiah Crowell qu’incombera la responsabilité de relancer un jeu au sol qui a croulé au 19e rang.

Défensivement, les Jets ont toutes les munitions pour miser sur l’une des bonnes tertiaires dans la ligue.

Prédiction pour 2018 : 6-10

Départs clés : Matt Forte (porteur), Muhammad Wilkerson (plaqueur), Kony Ealy (ailier défensif), Demario Davis (secondeur)

Additions clés : Terrelle Pryor (receveur), Isaiah Crowell (porteur), Trumaine Johnson (demi de coin), Avery Williamson (secondeur)

Joueur à surveiller : Les Jets entendent donner un maximum de responsabilités au secondeur de troisième année Darron Lee. À ce jour, il a déçu en couverture de passe.

Recrue à surveiller : Le Canadien Nathan Shepherd tente de percer sur la ligne défensive des Jets. Le choix de troisième ronde a impressionné à l’entraînement.

♦ 5 : Sam Darnold est devenu le cinquième quart-arrière repêché par les Jets lors des quatre premières rondes depuis 2009.