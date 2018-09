Division nord: Pas le même lustre

La division Nord n’est plus exactement ce qu’elle a longtemps été, soit la plus féroce de la NFL. Certes, le style de jeu y est encore robuste et les rivalités demeurent grandioses, mais les Steelers sont désormais les seuls prétendants sérieux au trône. Pour les Ravens, Browns et Bengals, la patience est encore de mise.

Steelers de Pittsburgh

En 2017 : 13-3 (champions de division, séries)

Grosse année en vue

Les Steelers ont encore une fois un alignement digne de leur permettre d’aspirer aux plus grands honneurs. Si le trio infernal de Ben Roethlisberger, Antonio Brown et Le’Veon Bell demeure en santé, évidemment.

Le pire, c’est que du point de vue offensif, ce trio est loin d’être seul. L’émergence rapide du receveur JuJu Smith-Schuster prodigue une nouvelle option de luxe au jeu aérien. Et l’arrivée de James Washington, une explosive recrue, pourrait aussi se faire sentir.

Le seul point d’interrogation chez les Steelers réside en défensive, en raison de la lourde perte du secondeur Ryan Shazier. En couverture de passe, l’équipe ne s’est pas remise de son absence en fin de saison.

Les Steelers se doivent d’être considérés parmi les favoris dans la conférence américaine. On leur prédit un périple au Super Bowl.

Prédiction pour 2018

12-4 (champions de division, séries)

Départs clés

Martavis Bryant (receveur), Ryan Shazier (secondeur blessé)

Additions clés

Morgan Burnett (maraudeur), Jon Bostic (secondeur)

Joueur à surveiller

Le secondeur extérieur de deuxième année T.J. Watt a connu une bonne première saison avec sept sacs, mais a passé la majorité du camp sur les lignes de côté.

Recrue à surveiller

Quand les Steelers ont choisi le maraudeur Terrell Edmunds en fin de première ronde, plusieurs ont décrié leur décision. Il a connu un superbe camp.

♦ 56 : Les Steelers ont établi un record de concession avec 56 sacs du quart la saison dernière.

Ravens de Baltimore

Fiche en 2017 : 9-7 (exclus des séries)

La pression sur Flacco

Les Ravens traversent une rare phase d’insuccès et la pression monte à Baltimore, particulièrement sur les épaules du quart-arrière Joe Flacco.

À deux reprises au cours des trois dernières saisons, les Ravens ont croupi au 29e rang par la passe. La saison dernière, l’équipe a même atteint le sous-sol avec une risible moyenne de 5,7 verges par tentative de passe.

Tout n’est pas la faute de Flacco, mais son ratio peu convaincant de 52 touchés contre 40 interceptions lors des trois dernières saisons n’a rien de rassurant. Et cette fois, s’il échoue de nouveau, les Ravens auront l’option de confier le ballon à l’électrisant joueur recrue Lamar Jackson. Mais ce dernier deviendra-t-il un extraordinaire athlète incapable de maîtriser les nuances à une position aussi complexe ? Ne sautons pas aux conclusions et Flacco pourrait encore relancer sa carrière avec un nouveau groupe de receveurs.

Prédiction pour 2018 :

7-9

Départs clés :

Mike Wallace et Jeremy Maclin (receveurs), Danny Woodhead (porteur), Austin Howard (bloqueur), Lardarius Webb (demi de coin)

Additions clés :

Michael Crabtree, Willie Snead et John Brown (receveurs)

Joueur à surveiller :

Au sein d’un champ-arrière en comité, Alex Collins a manifestement émergé comme porteur numéro un l’an passé avec 973 verges.

Recrue à surveiller :

Après un Combine désastreux, l’énorme bloqueur Orlando Brown a chuté en troisième ronde et pourrait devenir un vol au grand jour pour les Ravens.

♦ 3 : Pour la deuxième fois seulement depuis l’arrivée de l’équipe à Baltimore en 1996, les Ravens ont raté les séries pour une troisième année de suite.

Browns de Cleveland

Fiche en 2017 : 0-16 (exclus des séries)

L’espoir renaît !

Plusieurs d’entre vous, chers lecteurs, êtes probablement déjà en train de vous dilater la rate en lisant un titre qui évoque de l’espoir à Cleveland. Il n’en demeure pas moins que sans parler de grande renaissance, les Browns ont maintenant toutes les chances de sortir de leur misérabilisme ambiant.

Les choix au repêchage des deux dernières années montrent des signes réellement positifs. Et surtout, le directeur général John Dorsey a importé du véritable talent, notamment avec un receveur de la trempe à Jarvis Landry.

Comme quart-arrière, Tyrod Taylor a ses limites évidentes et le jeune Baker Mayfield lui soufflera dans le cou, mais la situation est nettement plus sérieuse que les improvisations à l’aveugle du passé.

Les Browns ne rebondiront pas en séries, mais pourraient se rapprocher, enfin, de la respectabilité.

Prédiction pour 2018 :

6-10

Départs clés :

Deshone Kizer (quart-arrière), Isaiah Crowell (porteur), Jason McCourty (demi de coin), Danny Shelton (plaqueur)

Additions clés :

Tyrod Taylor (quart-arrière), Jarvis Landry (receveur), Carlos Hyde (porteur), Damarious Randall (maraudeur)

Joueurs à surveiller :

Les Browns ont choisi d’ignorer l’ailier défensif Bradley Chubb au repêchage parce qu’ils croient énormément en un duo terrible formé de Myles Garrett et Emmanuel Ogbah.

Recrue à surveiller :

Si Denzel Ward s’établit rapidement comme un demi de coin solide, les Browns pourraient éventuellement devenir une muraille contre la passe.

♦ 28 : Le différentiel de revirements des Browns la saison dernière s’est avéré le pire de l’histoire de la NFL.

Bengals de Cincinnati

Fiche en 2017 : 7-9 (exclus des séries)

Trop peu d’audace

Depuis maintenant quelques saisons, les Bengals se contentent d’un étrange statu quo qui n’annonce pas leur relance à court terme.

Plusieurs occasions de se tourner vers un autre entraîneur-chef que Marvin Lewis se sont présentées, mais la franchise manque de vision et le laisse en poste. Le quart-arrière Andy Dalton a le beau jeu en n’ayant plus de compétition digne de ce nom à l’interne. Et quand son receveur étoile A.J. Green est blessé ou contenu par les rivaux, les autres options sont souvent peu alléchantes.

Le jeu de la ligne offensive a chuté drastiquement la saison dernière après les départs de piliers. Elle a concédé 40 sacs et la moyenne de 3,6 verges par course a été bonne pour le 29e rang. L’ajout de Cordy Glenn et Billy Price est un bon pas, mais ne pourra tout résoudre.

Prédiction pour 2018 :

4-12

Départs clés :

Andre Smith (bloqueur), Adam Jones (demi de coin), George Iloka (maraudeur), Michael Johnson (ailier défensif)

Additions clés :

Cordy Glenn (bloqueur), Preston Brown (secondeur)

Joueur à surveiller :

L’explosif receveur John Ross a connu une saison recrue misérable entre le temps à l’infirmerie et son improductivité. Il doit impérativement contribuer.

Recrue à surveiller :

L’ailier défensif Sam Hubbard, choisi en troisième ronde, devrait jouer plus tôt que tard. Surtout qu’il a excellé en matchs préparatoires.

♦ 13 : Après cinq présences de suite en séries, les Bengals montrent un piètre dossier de 13-18-1 lors des deux dernières saisons.