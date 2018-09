Division ouest: Les Rams en pole position

À moins d’un effondrement monumental, les Rams sont installés au sommet dans l’Ouest pour y régner un moment. Les Seahawks semblent en déroute totale et les Cardinals devront logiquement patienter un an ou deux avant de revenir dans la course. Reste à voir à quel point les 49ers émergeront de la grande noirceur pour menacer les Rams.

Rams de Los Angeles

Fiche en 2017 : 11-5 (champions de division, séries)

Le tout pour le tout

Les Rams ont démontré une agressivité rare durant la saison morte pour gonfler leurs effectifs de vétérans aguerris. Le message est clair : la fenêtre est ouverte vers une présence au Super Bowl, et aussi bien sauter dedans dès maintenant. Sur papier, l’équipe est supérieure à celle qui a surpris la planète NFL il y a un an. La perte de Trumaine Johnson dans la tertiaire devrait largement être comblée par Marcus Peters et Aqib Talib, deux demis de coin au flair redoutable pour les gros jeux. À l’attaque, Sammy Watkins était une arme efficace dans la zone des buts... mais Brandin Cooks le sera partout sur le terrain. L’unique question dans le cas des Rams est de voir si la chimie va opérer. Trop de clubs par le passé se sont brûlés avec cette approche. Mais reste que l’alignement est fort prometteur. Prédiction pour 2018 : 11-5 (champions de division, séries) Départs clés : Sammy Watkins et Tavon Austin (receveurs), Robert Quinn (ailier défensif), Alec Ogletree (secondeur), Trumaine Johnson (demi de coin) Additions clés : Brandin Cooks (receveur), Ndamukong Suh (plaqueur), Aqib Talib et Marcus Peters (demis de coin) Joueur à surveiller : Les Rams espèrent que le secondeur de deuxième année Samson Ebukam soit une révélation pour appliquer la pression sur les quarts-arrières. Recrue à surveiller : Choix de septième ronde, le secondeur extérieur Justin Lawler n’aura pas d’impact immédiat, mais il a surpris au camp et montre un intrigant potentiel.

♦ 3: Les Rams ont bloqué trois bottés de dégagement la saison dernière. Pas une autre équipe n’en a réussi plus d’un.

49ers de San Francisco

Fiche en 2017 : 6-10 (exclus des séries)

Les yeux rivés sur Garoppolo

Jimmy par ci, Jimmy par là... L’arrivée de Garoppolo comme nouveau quart-arrière des 49ers en cours de route la saison dernière a suscité un enthousiasme sans pareil à San Francisco. C’est connu, Garoppolo a été impeccable en cinq départs la saison dernière. Il devra maintenant récidiver, commande pas évidente puisque les défensives adverses ont maintenant la magie de la vidéo pour étudier ses moindres tendances. Garoppolo devrait bien se tirer d’affaires, mais reste que les 49ers ne sont peut-être pas encore prêts à faire le saut en séries. Il manque encore un véritable cheval dans le champ-arrière, surtout avec la blessure du dynamique Jerick McKinnon. La défensive tient son bout, mais la pression se fait trop rare. Dans la tertiaire, il faudra voir si Richard Sherman peut retrouver sa forme des beaux jours. Prédiction pour 2018 : 8-8 Départs clés : Daniel Kilgore (centre), Carlos Hyde (porteur) Additions clés : Jerick McKinnon (porteur), Weston Richburg (centre), Richard Sherman (demi de coin) Joueur à surveiller : Le secondeur Reuben Foster sera suspendu pour les deux premiers matchs, mais si toute sa tête est au football à son retour, il devrait faire un tabac. Recrue à surveiller : Dante Pettis pourrait s’imposer, non seulement comme receveur, mais aussi sur les retours de bottés. Un joueur au potentiel électrisant ! Il aura cependant besoin de temps. ♦ 5: Les 49ers ont montré un dossier de 5-0 avec Jimmy Garoppolo au poste de quart et de 3-24 avec d’autres quarts lors des deux dernières saisons.

Cardinals de l'Arizona

Fiche en 2017 : 8-8 (exclus des séries)

Année de transition

Les Cardinals repartent sur de nouvelles bases après les départs du quart-arrière Carson Palmer et de l’entraîneur-chef Bruce Arians à la retraite. Steve Wilks arrive à la barre et c’est une question de temps avant que le jeune Josh Rosen s’impose au poste de quart. Sam Bradford débutera la saison, mais sa fragilité et l’absence de production à sa fiche auront tôt fait de l’écarter. Rosen ne faisait pas l’unanimité à UCLA, selon ses dénigreurs, en raison de son caractère particulier. Mais le talent est inimaginable... Le retour du porteur David Johnson, qui est devenu en 2016 le quatrième de l’histoire à gagner plus de 1200 verges au sol et 800 sur des réceptions, revigorera l’attaque, qui sera néanmoins en transition. Avec une défensive qui tient son bout, les Cardinals pourraient être compétitifs. Prédiction pour 2018 : 6-10 Départs clés : Carson Palmer (quart-arrière), John Brown (receveur), Jared Veldheer (bloqueur), Tyrann Mathieu (maraudeur), Karlos Dansby (secondeur) Additions clés : Sam Bradford (quart-arrière), Andre Smith (bloqueur) et Justin Pugh (garde) Joueur à surveiller : Le maraudeur Budda Baker devient non seulement un joueur clé dans la tertiaire, mais il s’est aussi avéré un as sur les unités spéciales dès sa première année. Recrue à surveiller : Le receveur Christian Kirk, choix de deuxième tour, était perçu par plusieurs comme un talent de première ronde. Il pourra rapidement se faire valoir avec Larry Fitzgerald.

♦ 42: Lors des cinq dernières saisons, le quart-arrière Sam Bradford a raté plus de départs (42) qu’il en a effectués (38).

Seahawks de Seattle

Fiche en 2017 : 9-7 (exclus des séries)

En pleine reconstruction

Les Seahawks peuvent éviter de prononcer le gros mot, mais leurs gestes ne pourraient pas lancer un message plus clair. La reconstruction bat son plein à Seattle. Il y a à peine quatre ans, les Seahawks étaient au Super Bowl et il n’était pas insensé de croire à une potentielle dynastie. Aujourd’hui, il ne reste plus que six des 22 partants de l’époque à bord ! Voilà pourquoi il est logique de s’attendre à une saison pénible, sauf bien sûr si l’inimitable Russell Wilson réalise des miracles semaine après semaine. Les jeux spectaculaires devront être nombreux puisque la défensive remarquable des dernières années a été démantelée. Possible que tous les nouveaux visages cliquent ensemble au bon moment, mais de telles occurrences divines sont plutôt rares... Prédiction pour 2018 : 4-12 Départs clés : Jimmy Graham (ailier rapproché), Paul Richardson (receveur), Michael Bennett (ailier défensif), Kam Chancellor (maraudeur), Richard Sherman (demi de coin) Additions clés : Ed Dickson (ailier rapproché), Brandon Marshall (receveur), DJ Fluker (garde), Barkevious Mingo (secondeur) Joueur à surveiller : Arrivé en cours de saison dernière, le bloqueur Duane Brown aura cette fois la chance de jouer toute la saison dans le système et de solidifier une ligne en déroute. Recrue à surveiller : Le porteur Rashaad Penny a été la sélection ayant causé la plus grosse surprise en première ronde. Personne ne le voyait sortir si tôt. À lui de faire taire ses dénigreurs.

♦ 4: Les Seahawks ont subi quatre défaites à la maison la saison dernière, une première pour eux depuis 2011.