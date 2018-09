Dormir dans un bed & breakfast à Daytona Beach

Avec ses 37 km de plage, sur certaines portions de laquelle on peut rouler en voiture, et ses nombreux événements annuels, comme le Daytona 500 ou encore le célèbre Bike Week, Daytona Beach a la cote auprès des touristes. D’ailleurs, toutes les chaînes d’hôtels américaines y sont bien représentées, mais saviez­-vous qu’il existe dans la région des beds & breakfast très chouettes, qui offrent un bien meilleur rapport qualité-prix et en prime, un service personnalisé ? En voici quatre de nos préférés.

River Lily Inn Bed & Breakfast

Cette auberge est sans aucun doute notre grand coup de cœur ! Il faut voir l’impressionnante maison victorienne de 5 étages datant de 1896. Les sept chambres avec salle de bain privée sont finement décorées. La piscine est une œuvre fascinante en soi ! En forme de cœur et de dimension olympique, elle est la réplique d’une piscine ayant appartenu à l’actrice Jayne Mansfield. Quel plaisir de s’y baigner au milieu d’un jardin fleuri visité par de nombreux papillons multicolores ! Un pur bonheur !

L’accueil chaleureux de Polly et Art Cappuccio est digne de mention. Avis aux fans de musique : Art, un musicien, fut autrefois le guitariste de Billy Joel et se fera un plaisir de vous raconter quelques anecdotes amusantes qui ont jalonné sa carrière. En haute saison, ne manquez pas le Polly’s Tea Room. Si vous le souhaitez, dans la salle à manger d’époque, on vous servira le thé traditionnel avec petits sandwichs, scones et pâtisseries.

Situé en face de l’Intracostal (rivière Halifax) le River Lily Inn est le bed & breakfast le plus romantique de la région­­­.

►riverlilyinnbedandbreakfast.com

Night Swan Intracoastal Bed & Breakfast

Ce magnifique bed & breakfast aux abords de l’Indian River Lagoon à New Smyrna Beach, une ville voisine de Daytona Beach, appartient désormais à un couple de Québécois. André

Roberge, un ingénieur qui a fait carrière au Kennedy Space Center, et sa femme ont acheté ce bijou au printemps dernier. Leur fille Nathalie, une ex-championne mondiale de ski nautique, gère l’endroit en compagnie de son mari David Glen. Grâce au bon goût et au flair du couple, cette maison d’époque et ses annexes avec ses planchers en pin « d’origine » et son mobilier classique, séduisent le visiteur. Il faudra vous lever­­­ tôt pour ne pas rater les levers de soleil sur la rivière, tout simplement sublimes ! Mention spéciale pour les déjeuners savoureux et gargantuesques de Nathalie – qui ne manque pas d’y ajouter une petite touche québécoise. Profitez-en pour faire la connaissance des trois fils du couple, dont deux sont des champions de surf extrêmement sympathiques !

►nightswan.com

The German Berl’Inn

Situé en plein cœur du quartier historique de Daytona Beach, à 15 minutes à vélo de la plage, le German Berl’Inn établi dans un édifice historique datant de 1912, offre cinq jolies chambres coquettes au décor unique. Le jardin, avec ses vieux chênes, son pavillon et son bain à remous, est particulièrement agréable. L’endroit est tenu par un couple de Berlinois, passionnés de la Floride. Au déjeuner, ne manquez pas de savourer les exquises gaufres allemandes préparées avec amour par Julian, 27 ans, le fils des proprios. Vous n’avez pas loué de voiture ? Pas de problème ! Une navette vous conduira de l’aéroport à l’auberge. Et bien que des vélos soient à votre disposition, on vous propose même de vous accompagner au restaurant ou ailleurs dans les environs, selon votre désir !

►germanberlinn.com

Inn on the Avenue

À quelques kilomètres en voiture de Daytona Beach se cache l’une des destinations les plus in de la Floride, New Smyrna Beach. Une petite ville réputée pour son surf, à l’ambiance très californienne. Sur Flagler Street, la rue principale, se dresse le Inn on the Avenue, un bed & breakfast construit il y a 5 ans dans un édifice à l’architecture victorienne. Le décor de style « bord de mer » de chaque chambre est tout simplement époustouflant ! Tous les matins, le déjeuner est servi. On peut même se concocter sa propre crêpe puisque les tables à déjeuners sont dotées d’un petit grill. Les vélos, les chaises de plage et les serviettes sont fournis. Ne manquez pas à 16 h 30 le Sangria Happy Hour, courtoisie de la maison, parfaite pour se rafraîchir après une journée chaude à la plage !

►innontheave.com

