AUBÉ, Rollande

(née Carbonneau)



De Charlemagne, le 26 août 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Rollande Carbonneau, épouse de feu Adélard Aubé.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Fernand Labrecque), Claude (Marc Paquet) et Steve (Valérie Bouliane-Duchesne), ses petits-enfants Sébastien, Stéphanie, Michael et Gabriel, madame Louise Drolet et sa fille Catherine Ducharme ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 8 septembre de 13h à 16h. Les funérailles suivront à 16h en la chapelle du: