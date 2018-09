Faites vos prières

Après avoir lancé les séries à succès La Conjuration et Annabelle, l’univers cinématographique inspiré des dossiers d’Ed et Lorraine Warren continue de s’agrandir avec l’ajout d’une cinquième entité : La Religieuse.

On se souvient parfaitement bien avoir eu ce fort pressentiment, en découvrant le premier chapitre de La Conjuration, que ce film d’horreur allait laisser une marque indélébile dans le monde de l’épouvante. Mais on ne savait pas qu’il allait donner naissance à un univers aussi vaste et riche en sensations fortes, toujours inspiré des dossiers d’Ed et Lorraine Warren, ce couple de démonologistes bien réels qui aurait étudié plus de 10 000 cas différents au cours de sa carrière.

Poupées et poltergeists

Il y a d’abord eu Annabelle, un dérivé (ou spin-off, comme le disent si bien nos amis américains) mettant en vedette la désormais célèbre poupée diabolique, ayant lui-même donné lieu à un antépisode accompagné du surtitre La Création.

Puis, l’an dernier, on découvrait le deuxième chapitre de La Conjuration qui s’inspirait du cas véridique d’Enfield, en Angleterre, où Ed et Lorraine Warren sont venus en aide à une famille tourmentée par un puissant poltergeist.

C’est d’ailleurs dans ce film que les cinéphiles ont fait la connaissance du démon Valak, une entité maléfique empruntant les traits d’une religieuse, dont on découvrira bientôt les origines avec La Religieuse, attendu sur nos écrans vendredi.

Le récit nous transportera jusqu’en Roumanie, dans les années 1950, alors qu’un prêtre et une jeune nonne novice tenteront de résoudre le mystère entourant le suicide d’une religieuse. Évidemment, les forces occultes de Valak tenteront de leur mettre des bâtons dans les roues...

Photo courtoisie, Warner Bros

Un buzz important

Il n’a pas fallu de temps après le succès de La Conjuration 2 pour que ce nouveau dérivé soit annoncé. Et le buzz entourant La Religieuse a pratiquement décuplé d’ampleur lorsque le nom du cinéaste aux commandes a été révélé : Corin Hardy.

Il faut dire que le réalisateur d’origine britannique a attiré l’attention des fans d’épouvante en 2015 avec The Hallow, une première offre frissonnante à souhait et, bien qu’imparfaite, franchement prometteuse.

Un univers en expansion

Les fans de La Conjuration seront heureux d’apprendre que son univers horrifique n’a pas l’intention de ralentir la cadence de son expansion. Au contraire.

Avant même que La Religieuse ne prenne l’affiche, James Wan, le cinéaste ayant donné le coup d’envoi à la saga en 2013, a déjà confirmé qu’une suite à La Religieuse pourrait très bien voir le jour dans un avenir plus ou moins rapproché. Mais d’ici là, les cinéphiles auront plusieurs autres projets à se mettre sous la dent.

On sait déjà que la poupée Annabelle reprendra du service pour une troisième fois l’été prochain et que La Conjuration 3 devrait arriver sur nos écrans l’année suivante.

Le feu vert a également été donné pour un tout nouveau dérivé, The Crooked Man, basé sur un autre personnage inquiétant rencontré, tout comme Valak, dans La Conjuration 2 l’an dernier.

La preuve est donc faite : les dossiers du couple Warren sont une source intarissable d’émotions fortes... et de longs métrages. Et c’est tant mieux.

La Religieuse prendra l’affiche­­­ vendredi.