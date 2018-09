JOLY, Marie-Claire



À Montréal, le 22 août 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée Madame Marie-Claire Joly.Elle laisse dans le deuil sa fille Jocelyne (Claude Cousineau), le père de sa fille Raymond Danis, ses frères Lionel, André et Jacques, ses neveux et ses nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 8 septembre 2018 dès 9h à l'église Sainte-Rose-de-Lima, 219 boul. Ste-Rose, Laval. Les funérailles suivront à 10h.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.