Huit tournées internationales à voir cet automne

Le retour des chouchous Drake et Paul McCartney, les adieux d’Elton John, la pop de Brian Wilson et le rock de Jack White. L’automne sera une fois de plus chargé en tournées internationales qui passeront par le Québec. Voici les huit spectacles les plus attendus des prochains mois.

Drake

Photo d'archives, Martin Chevalier

Le succès que connaît le rappeur torontois ces dernières années est pour le moins époustouflant. Encore une fois avec son nouvel album, Scorpion, paru en juin dernier, Drake a battu des records sur les plateformes d’écoute en ligne. En quelques jours, l’artiste avait vu son album écouté plus de 750 millions de fois. C’est sans surprise que sa nouvelle tournée, Aubrey & the Three Migos, qui s’amènera à Montréal dans quelques jours, est très courue. Face à l’engouement, un deuxième spectacle a été ajouté au Centre Bell. Drake, de son vrai nom Aubrey Drake Graham, jouera en compagnie du groupe très populaire Migos.

► 4 et 5 septembre, Centre Bell de Montréal

Paul McCartney

Photo AFP

Le 3 juillet dernier, Paul McCartney prenait ses admirateurs québécois par surprise en annonçant deux concerts dans la belle province. Et son passage n’était pas prévu pour l’an prochain, mais plutôt deux mois plus tard ! C’est le 17 septembre, au Centre Vidéotron, que l’ancien Beatle amorcera sa tournée canadienne, intitulée Freshen Up. Il s’agira de son troisième passage dans la capitale. Trois jours plus tard, Macca s’amènera à Montréal pour y présenter ses plus grands succès ainsi que quelques titres de son nouvel album Egypt Station, attendu le 7 septembre­­­.

► 17 septembre, au Centre Vidéotron et 20 septembre, au Centre Bell

Elton John

Photo AFP

Le chanteur britannique de 71 ans a annoncé son chant du cygne. Et pas n’importe lequel ! Même s’il est encore en pleine forme, Elton se lancera dans une grande tournée d’adieu de trois ans, rien de moins ! Sans surprise, les billets pour sa tournée Farewell Yellow Brick Road Tour se sont envolés à la vitesse de l’éclair. Est-ce le véritable dernier tour de piste du chanteur ou plutôt une stratégie pour faire quelques dollars ? Seul le temps nous le dira, mais les amateurs du chanteur peuvent s’attendre à un généreux concert rempli de succès.

► 29 septembre au Centre Vidéotron et 4 octobre au Centre Bell

Gorillaz

Photo d'archives, Agence QMI

L’an dernier, la bande à Damon Albarn s’était arrêtée au Festival d’été de Québec pour un concert très bien accueilli. Le passage à Montréal se faisait toutefois attendre pour le groupe qui n’avait visité la métropole qu’en 2010. C’est en octobre que la formation passera finalement par le Centre Bell. Au programme, le groupe visitera assurément les pièces qui se retrouvent sur ses deux plus récents albums, Humanz et The Now Now, parus respectivement en avril 2017 et juin 2018.

► 9 octobre, au Centre Bell

Justin Timberlake

Photo AFP

C’est en avril dernier, le temps de deux concerts, que le maître de la pop s’était arrêté à Montréal. JT avait toutefois écarté la ville de Québec de son itinéraire. Il remédiera à la situation dans quelques semaines avec un concert au Centre Vidéotron pour sa tournée The Man of the Woods. En plus de ses grands succès (SexyBack, Mirrors, Cry Me a River, What Goes Around... Comes Around, Summer Love, Rock Your Body, Can’t Stop the Feeling!), Timberlake se permet quatre reprises d’artistes fort connus: Lauryn Hill, John Denver, Fleetwood Mac et les Beatles.

► 13 octobre, au Centre Vidéotron

Phil Collins

Photo AFP

L’ancien membre de Genesis a connu de sérieux ennuis de santé ces dernières années. En plus d’une perte de l’ouïe, le musicien a annoncé qu’il ne pouvait plus jouer de la batterie en raison de problèmes à une main. Les rumeurs sur sa santé lui ont inspiré le titre de sa biographie, Not Dead Yet, parue en 2016. Et c’est aussi le titre de sa nouvelle tournée que Collins a récemment annoncée, contre toute attente. Dans quel état sera-t-il lors de son passage au Centre Bell, le 16 octobre ? C’est ce que nous verrons. Mais il s’agira probablement de la dernière chance d’entendre en concert les Against All Odds (Take a Look at Me Now), Another Day in Paradise et In the Air Tonight.

► 16 octobre, au Centre Bell

Jack White

Photo AFP

L’ancien leader des White Stripes est de retour avec un tout nouveau concert, cet automne. L’artiste de Détroit viendra présenter les chansons de son troisième album solo, Boarding House Reach, paru en mars dernier. Mais au-delà du spectacle comme tel, c’est plutôt un avertissement de White qui a le plus fait jaser, ces derniers mois. Dans le cadre de sa nouvelle tournée, le musicien exige que les spectateurs ne se servent pas de leur appareil cellulaire et qu’ils profitent pleinement du concert. Pour s’en assurer, les téléphones de chaque personne seront tous placés et verrouillés dans de petits étuis spéciaux. Certains ont salué cette idée radicale, alors que d’autres l’ont décriée.

► 10 novembre à la Place Bell et 12 novembre, au Centre Vidéotron

Brian Wilson

Photo d'archives, Agence QMI

Les amateurs des Beach Boys qui regrettaient l’absence de Brian Wilson au concert extérieur du groupe à Juste pour rire, en juillet dernier, pourront se reprendre. Le chanteur de 76 ans viendra présenter son concert Greatest Hits Live ! au Théâtre St-Denis en novembre. Même s’il n’a plus la forme des beaux jours, Wilson livre encore de généreux spectacles dont la grande majorité des chansons proviennent du répertoire des Beach Boys.

► 22 novembre, au Théâtre St-Denis