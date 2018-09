«J’aimerais être plus jeune de cinq ou dix ans» - Roberto Luongo

La seule statistique qui importe pour Roberto Luongo, c’est le nombre de coupes Stanley qu’il a gagnées. Et à 39 ans, ce cumulatif est toujours à zéro.

«C’est tout ce que je veux», a laissé savoir le gardien des Panthers de la Floride lors d’un entretien avec le site officiel de la Ligue nationale de hockey, la semaine dernière.

Celui qui entamera sa 19e saison dans le circuit Bettman cet automne n’est plus qu’à 13 victoires de rejoindre Ed Belfour (484) au troisième rang de l’histoire à ce chapitre. Il s’est déjà emparé du troisième échelon de tous les temps pour les parties avec 1002 présences, ce qui le place derrière les portiers québécois Martin Brodeur (1266) et Patrick Roy (1029).

À l’aube de la nouvelle saison, Luongo croit que les Panthers ont le potentiel d’aller jusqu’au bout, surtout s’ils commencent comme ils ont conclu la campagne précédente, avec 25 victoires à leurs 35 dernières parties (25-8-2).

«La façon dont nous avons terminé et l’ajout de Mike Hoffman, font partie des choses qui nous rendent enthousiastes», a-t-il raconté en concédant qu’il ne rajeunit pas, lui qui célèbrera ses 40 ans en avril.

«J’aimerais être plus jeune de cinq ou 10 ans, comme ça je serais ici pour longtemps. C’est ce qui est épeurant pour moi. J’ai l’impression que nous cognons à la porte et j’espère que [nous gagnerons la coupe] dans les prochaines années, mais si c’est dans cinq ou six ans, je ne crois pas que je serai ici pour le vivre.»

Il reste quatre années au contrat de 12 ans, 64 millions $ que l’athlète de Saint-Léonard a paraphé avec les Canucks de Vancouver en septembre 2009. Il a participé à 75 rencontres entre 2016 et 2018. Il a raté six semaines d’activités en 2017-2018, lorsqu’il a subi une déchirure à l’aine en décembre.

Son taux d’efficacité de ,929 en 35 présences représentait le 11e meilleur rendement chez les gardiens de la ligue et le deuxième meilleur de sa carrière.

Les Panthers ont raté les séries éliminatoires par un point (96) avec une fiche de 44-30-8.