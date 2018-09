Après une incursion marquée dans les années 1970, Sylvain Cossette poursuit sur la route de la nostalgie. Le chanteur met aujourd’hui un terme à une sabbatique de trois ans pour prendre la route avec la tournée 80s, où il revisite les grands succès de la décennie signés U2, Tears for Fears et autres INXS. « J’avais hâte de me retrouver sur scène à nouveau », confie-t-il.

Annoncée au printemps dernier, la tournée 80’s n’a pas mis de temps à emballer les fans de Sylvain Cossette. En trois mois, plus de 20 000 billets ont trouvé preneur, plusieurs dates affichant déjà complet, et ce, avant même le début des représentations. Visiblement, le public s’était ennuyé.

Le chanteur avoue qu’il avait un « petit feeling » que le succès serait au rendez-vous, vu la popularité de sa tournée précédente, 70s. Mais pas à ce point.

« Je ne tiens jamais rien pour acquis. Chaque fois que je lance un nouveau projet, je suis émerveillé par le succès. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Mais 20 000 billets vendus, aujourd’hui en 2018, c’est plus qu’espéré », explique-t-il en entretien au Journal.

Dès jeudi, donc, Sylvain Cossette prêtera sa voix aux succès qui ont marqué les débuts de sa carrière. Car les années 1970 ont beau être celles au cours desquelles il a commencé à chanter et gratter la guitare, la décennie 1980 lui aura permis d’apprendre son métier, au sein de son groupe Paradox. Et pas toujours dans les conditions les plus tendres.

Quarantaine de titres

« J’ai chanté dans les bars de quatre à sept jours par semaine pendant 10 ans. J’ai connu tous les scénarios, des bars vides aux bars pleins, et des foules qui veulent t’entendre chanter à celles qui n’écoutent pas », se souvient-il en riant.

Parmi les chansons qu’il interprétait à l’époque, bon nombre d’entre elles se retrouvent aujourd’hui au programme de la tournée 80s. Au total, ce sont près d’une quarantaine de titres que Sylvain Cossette revisitera sur scène, parfois dans leur entièreté, mais souvent sous forme de medley. Car le chanteur admet s’être « arraché les cheveux » devant l’ampleur du catalogue musical de cette décennie.

« Il y a eu tellement de bonnes chansons dans les années 1980, ça a été très difficile d’en choisir. Et si je décidais de toutes les faire au complet, j’aurais dû me limiter à une vingtaine de chansons tandis que, avec les medleys, je peux me rendre jusqu’à 36 ou 37 », explique-t-il.

Hommage

Et tandis que la vaste majorité des pièces composant son spectacle sont anglophones, Sylvain Cossette entend bien emprunter la langue de Molière le temps d’un hommage à son ami Patrick Bourgeois, emporté par le cancer l’année dernière.

« Non seulement c’était un chum, mais il a eu, avec les B.B., une grosse influence sur le son de l’époque et sur la musique pop québécoise. Alors je tenais à lui faire un clin d’œil », déclare-t-il.

Bien que le projet 70s de Sylvain Cossette ait donné lieu à trois albums de reprises, vendus à 500 000 exemplaires au total, le chanteur en surprendra quelques-uns en annonçant qu’il n’a pas l’intention d’entrer en studio cette fois-ci.

« Je sais que je vais me le faire demander après les spectacles, quand je rencontre les gens et que je signe des autographes. Dans ma tête, c’est une tournée et non un album. Maintenant, la technologie nous permet d’enregistrer chaque spectacle, alors est-ce qu’on pourrait, éventuellement, lancer un album live ? Peut-être. Mais ce n’est pas mon but présent », conclut le chanteur.

►La tournée 80s de Sylvain Cossette s’amorcera jeudi au Cabaret du Casino de Montréal.