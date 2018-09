«Je suis un musicien pop»

Dans sa carrière longue de 20 ans, le Montréalais Chilly Gonzales a touché à différents styles musicaux, dont le punk et le jazz. Mais à l’aube de la sortie du troisième album de son projet acclamé Solo Piano, le musicien se considère d’abord et avant tout comme un artiste qui fait de la pop.

Chilly Gonzales, de son vrai nom Jason Charles Beck, est l’un des artistes les plus intéressants présentement. En jetant un coup d’œil à la carrière du Canadien de 46 ans qui habite à Cologne, en Allemagne, on remarque une constante : l’art d’aller dans toutes les directions, sans préjugé.

« J’aime faire des projets qui sont assez nouveaux, dit Chilly Gonzales au bout du fil. J’essaie de nouvelles choses très souvent, que ce soit de la musique de chambre, un album avec Jarvis Cocker et un autre avec Boys Noize. Souvent, je trouve un projet où je peux vraiment être le débutant. J’aime cette énergie où tout paraît nouveau. »

Parallèlement à cette volonté de régu­lièrement découvrir un nouvel aspect de son art, Chilly Gonzales a récemment replongé dans un projet qu’il caresse depuis 2004 : Solo Piano.

Le troisième album se veut le point d’orgue de cette trilogie qui a valu beaucoup d’accolades internationales à l’artiste­­­. « C’est vraiment la fin de la trilogie, parce que c’est la règle de trois, dit Chilly. Solo Piano IV, ça sonne bizarre ! »

Un projet « accidentel »

Il y a 14 ans, Chilly Gonzales n’avait pas vraiment prévu sortir un album instrumental uniquement au piano. « C’était vraiment accidentel, dit-il. Quand j’ai commencé, je ne savais même pas que je faisais un album. »

Créateur très prolifique, il indique travailler toujours de la même façon lorsqu’il écrit ses chansons, quel que soit le projet. « Tout ce que je fais commence seul au piano. C’est comme ça que je trouve des petits bouts qui deviennent parfois de vrais morceaux. Après, je regarde si ces morceaux devraient être une collaboration. Si j’ai l’impression que c’est une mélodie très chantante, je peux l’offrir à un ami. Mais des fois, je sens que la forme finale d’un morceau est le piano. »

Ce processus très long de création explique pourquoi Chilly Gonzales a attendu­­­ huit ans avant de sortir Solo Piano II et six ans avant de sortir le troisième tome de la trilogie.

« Je suis conscient que les gens sont attachés aux deux premiers albums, dit-il. J’ai voulu clôturer la trilogie d’une manière familière, mais aussi avec une évolution. Je suis un peu en concurrence avec moi-même. Je sais que l’album va être comparé aux deux autres, contrairement à tout ce que j’ai fait d’autre. C’est un peu plus de pression. C’est stressant. Mais il y a quelque chose de reposant de savoir que j’ai clôturé la trilogie. »

Drake et Daft Punk

Alors qu’on pourrait naturellement mettre le projet de Solo Piano dans la catégorie de musique classique, Chilly Gonzales le voit plutôt comme un projet pop. « Mon attitude est celle d’un musicien pop, dit-il. C’est juste que j’utilise un instrument qui est peut-être démodé pour la pop. Mais je crois que le piano est assez intemporel pour se prêter à cet exercice de faire de la pop moderne instrumentale. »

Chilly Gonzales a poussé l’exercice encore plus loin, il y a quelques mois, lorsqu’il a lancé l’album Other People’s Pieces, sur lequel on pouvait l’entendre reprendre au piano des chansons connues de Drake, Lana Del Rey, Daft Punk et Weezer.

« C’est toujours fait avec amour, dit-il. J’essaie de décortiquer des morceaux que j’aime, car l’analyse ne sert à rien si on n’a pas ce frisson en entendant un morceau pour la première fois. »

À la fin octobre, Chilly Gonzales viendra présenter son nouveau concert aux publics de Montréal et Québec. « On va retracer 20 ans de carrière avec des petites surprises, dit-il. Les gens qui m’ont vu plusieurs fois savent que chaque fois, je réinvente mon spectacle. C’est beaucoup plus excitant pour moi et pour mon public que j’évolue. Ce sera un entertainment extravagonzo ! »

Le nouvel album de Chilly Gonzales, Solo Piano III, sera sur le marché le 7 septembre. L’artiste sera aussi en spectacle le 24 octobre, au Palais Montcalm de Québec, et les 26 et 27 octobre, à la Maison symphonique de Montréal. Pour les détails : chillygonzales.com.