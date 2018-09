Jérôme Minière vous convie à son épicerie musicale

Il y a quelques années, l’auteur-compositeur Jérôme Minière a eu une idée folle : mélanger la musique et la nourriture. Avec son Épicerie musicale, le public est encouragé à aider la culture et l’agriculture d’ici.

« Pour le lancement de mon album Le vrai le faux, en 2010, j’avais proposé un saucisson musical, dit-il. C’était une blague au début. Mais je me suis dit que ce serait drôle d’étendre l’idée un peu plus et d’avoir une épicerie musicale complète avec des fruits et légumes locaux ainsi que des chansons inédites d’artistes locaux. »

Un légume et une chanson

Après quelques petites éditions expérimentales, L’Épicerie musicale a pris de l’envergure cette année avec une tournée estivale de 23 dates à travers l’île de Montréal.

Photo courtoisie

Les consommateurs qui se rendent au kiosque original peuvent y acheter un fruit ou un légume jumelés à une chanson d’artistes comme Minière, Frannie Holder (Random Recipe) et Manu Militari.

« La musique s’est beaucoup dématérialisée ces dernières années, dit Jérôme Minière. La chanson arrive donc en format fruit ou légume. Tu peux maintenant manger ta “tomate Jérôme Minière” ! (rires) »

Le projet pourrait faire des petits puisque Jérôme Minière indique avoir suscité de l’intérêt ailleurs au Québec et même à l’étranger.

► L’Épicerie musicale sera présente dans différents arrondissements de Montréal jusqu’au 29 septembre. Pour les détails : escalesimprobables.com/epicerie-musicale.