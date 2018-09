Jour J – 30 : Legault paie par où il a péché

Pour la Coalition avenir Québec, les tuiles se sont succédé en cette première semaine de campagne. Départ de Stéphane Le Bouyonnec, affaire Éric Caire, conférence de presse ratée sur la défense de la gestion de l’offre et cafouillage lors du dévoilement de l’équipe économique, François Legault est assailli de toutes parts.

Est-ce que la CAQ est la cible parfaite parce qu’elle est première dans les sondages ?

Pas seulement...

Le parti d’un seul homme

Depuis le début de la « précampagne », François Legault s’est placé à l’avant-plan de toutes les décisions de la CAQ.

Que ce soit pour éviter les dérapages, pour créer une marque de commerce claire ou pour pallier un manque d’équipe organisée, François Legault prend les devants dans tous les dossiers à la CAQ.

En sélectionnant lui-même ses candidats sans tenir d’investitures, le chef caquiste s’assure que personne ne sera témoin de la faible base militante de son parti. Ce faisant, il s’expose toutefois à porter l’odieux de tous les dérapages qui pourraient survenir en cours de campagne.

C’est également François Legault qui présente toutes les positions de la CAQ et procède à toutes les annonces depuis des mois. Seul porte-parole ou presque, le chef caquiste roule à tombeau ouvert depuis bien plus longtemps que ses adversaires des autres partis.

Une mince ligne défensive

C’est un peu la même chose quand vient le temps de monter au front pour défendre son parti ou ses candidats.

Quel que soit le dossier chaud ou le problème soulevé par les autres partis ou par les médias, François Legault est la seule personne à prendre la défense de la CAQ.

Ça semble évident, puisqu’il est apparemment le seul à décider, mais c’est une situation qui présente de nombreux désavantages.

En effet, le chef caquiste risque de s’épuiser avant même d’arriver au premier débat télévisé. Les partis se sont précipités sur la route de la campagne à la vitesse grand V et personne ne semble vouloir ralentir.

Pendant que le Parti québécois et Québec solidaire peuvent compter sur 2 chefs ou porte-parole pour procéder aux annonces et que le Parti libéral n’hésite pas à envoyer tous ses soldats au front, on constate rapidement que François Legault se trouve dans une situation d’infériorité numérique flagrante.

Même chose en ce qui concerne la défense de son parti quand les journées se déroulent moins bien. Puisque François Legault est le seul à prendre la parole pour sa formation, il se retrouve isolé quand les attaques se font plus insistantes.

Au cours des prochaines semaines, il aurait tout avantage à désigner quelques ténors plus expérimentés pour chanter dans sa chorale. Malheureusement pour lui, Stéphane Le Bouyonnec et Eric Caire sont désormais soit retourné au vestiaire, soit confiné au banc des punitions. La liste des défenseurs restants se fait de plus en plus courte.

À vouloir tout contrôler pour éviter les dérapages, François Legault s’est placé dans une posture vulnérable et tous ses adversaires connaissent maintenant son point faible.