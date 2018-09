La campagne des égouts

Ce n’est pas d’hier que les médias sociaux jouent un rôle important dans la stratégie des partis politiques. Depuis une dizaine d’années, ils représentent un terrain de bataille privilégié lors des élections.

Militants

Plusieurs militants s’y expriment, et souvent, s’y agitent, au point même d’en faire le lieu privilégié de leur engagement. Ils écrivent sur Facebook et Twitter. Ils se chicanent même, comme à la taverne. Et très souvent, certains d’entre eux, les plus agités, vont trop loin, insultent, et pas de manière très élégante. Ils confessent même leurs préjugés les plus tordus. Lorsqu’ils se retrouvent, au fil de circonstances improbables, représentants de leur parti, ils leur font honte et sont désavoués.

Mais cette extension des médias sociaux a engendré aussi un nouveau type de personnage : je parle de ceux qui écument les médias sociaux comme d’autres fouilleraient avec une sensualité perverse un dépotoir. Ils cherchent un commentaire déplacé, un like compromettant, ils bâtissent des dossiers noirs, dont la presse s’empare, et commence alors une chasse aux sorcières, qui sera suivie par une autre, et ainsi de suite. On pourrait prendre des paris pour savoir qui sera le pendu du jour, et pour quelles raisons on le pendra. Les scandales s’accumulent. On donne ainsi un immense pouvoir aux fouilleurs de poubelles qui se saoulent au jus d’ordure.

Démocratie

Mais tout cela s’inscrit dans un contexte de désagrégation de la politique. Ces jours-ci, nos campagnes électorales deviennent ennuyantes comme la pluie. Les grands projets s’estompent. On ne s’intéresse qu’aux petites tactiques pour faire trébucher le camp d’en face, aux calculs minables des ambitieux de petit calibre qui s’imaginent faire l’histoire.

Comment dès lors se surprendre de la lassitude démocratique des électeurs ? La politique fascine lorsqu’elle permet à un peuple d’embrasser son destin. Quand elle se réduit à des manœuvres pour faire trébucher son prochain, elle emmerde.